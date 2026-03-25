Condenado por abusar de dos niñas en Neuquén seguirá tras las rejas: extienden su prisión preventiva

La Justicia neuquina ratificó la continuidad de la detención para L.D.B.E., el hombre declarado responsable de abusar de dos niñas de su entorno familiar. Pese a que la sentencia ya es firme, la fiscalía solicitó una prórroga de la medida cautelar para garantizar que el condenado comience a cumplir su pena de 8 años y 3 meses de prisión efectiva sin riesgos procesales.

Los argumentos de la Fiscalía: peligro de fuga y protección de las víctimas

Durante la audiencia, la asistente letrada de la unidad fiscal de Violencia Contra la Mujer, Diversidades y Delitos Sexuales, Vanesa Muñoz, solicitó extender la prisión preventiva por el plazo de un mes.

Los fundamentos principales se basaron en dos ejes críticos. Por un lado el resguardo de la integridad con la necesidad de proteger a las víctimas de posibles represalias o contactos. Por el otro, el peligro de fuga, dado que la condena ya no tiene instancias de apelación ordinarias, el riesgo de que el imputado intente evadir la justicia es elevado.



Una condena firme tras el rechazo de recursos federales

Muñoz detalló que la defensa del condenado intentó interponer un recurso extraordinario federal, el cual fue declarado inadmisible. Al quedar la sentencia firme, el paso siguiente es la realización de una audiencia de ejecución, donde se determinará formalmente el ingreso del sujeto al sistema penitenciario para purgar su pena.

La querella institucional, representada por la Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia, adhirió al pedido fiscal. Por su parte, la defensa de L.D.B.E. no presentó oposición, lo que llevó al juez de garantías Luis Giorgetti a hacer lugar a la extensión de la medida.

Crónica del caso: abusos en el entorno familiar

El proceso judicial contra L.D.B.E. culminó en abril con una declaración de responsabilidad penal. La investigación, liderada originalmente por el fiscal Manuel Islas, demostró que el hombre aprovechó su posición de cuidado en una vivienda de Neuquén capital para vulnerar a las menores.

En el caso de la primera víctima, los abusos ocurrieron entre julio y noviembre de 2019, cuando la niña se quedaba a dormir en su domicilio.

En el segundo caso, los hechos se extendieron desde septiembre de 2019 hasta febrero de 2020, aprovechando los momentos en que el acusado estaba a cargo de su cuidado.

Por ambos hechos el sujeto fue condenado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual simple continuado, ambos agravados por su rol como encargado de la guarda.

Inscripción en el registro de abusadores

Como parte de la sentencia de más de 8 años, el magistrado ordenó la inscripción del condenado en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Cabe destacar que la identidad completa del agresor se mantiene bajo iniciales para preservar la intimidad y evitar la revictimización de las niñas afectadas, conforme a las normativas vigentes de protección de menores.