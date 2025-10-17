Condenado por tentativa de femicidio en Cipolletti seguirá con prisión preventiva

El Tribunal colegiado resolvió este viernes mantener la prisión preventiva de un hombre declarado penalmente responsable por el delito de tentativa de femicidio, hasta que la sentencia quede firme. Actualmente, el condenado se encuentra alojado en el Establecimiento de Ejecución Penal de Cipolletti, bajo la órbita del Servicio Penitenciario Provincial.

Durante la audiencia de revisión, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de la medida cautelar, que tenía vencimiento el próximo 20 de octubre.

El fiscal fundamentó el pedido en la necesidad de asegurar el cumplimiento de la condena, recordando que el pasado 28 de julio el imputado fue declarado culpable y que, el 13 de octubre, el Tribunal de Impugnación confirmó la sentencia tras rechazar los agravios presentados por la defensa.

Entre los argumentos expuestos, el fiscal destacó que el hombre posee familiares en el extranjero y que residió más de un año fuera del país, además de contar con recursos económicos suficientes, lo que incrementa el riesgo de fuga.

El querellante adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal, mientras que el defensor particular no presentó objeciones a la solicitud.

Finalmente, el Tribunal resolvió por unanimidad prorrogar la prisión preventiva bajo los límites temporales legales y en las mismas condiciones en que venía cumpliéndose, quedando el condenado a disposición del Servicio Penitenciario Provincial.

El hombre fue sentenciado en julio a once años de prisión por los delitos de tentativa de femicidio en concurso real con violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial.