Agro y servicios petroleros: impulsores en Catriel de un dinamismo compartido

Cuidar y multiplicar una herencia ligada a la tierra

“Hacemos actividad ganadera, lo hacía mi papá, que falleció hace cinco años, y ahora sigue mi hijo”, contó Analía Rodríguez, en diálogo con RÍO NEGRO. Se refirió así a su raíz familiar, pero también graficó con sus recuerdos cómo ha resistido en el paso del tiempo, uno de tantos ejemplos de lo que empezó como actividad pastoril en Catriel, desde cuando era Colonia.

Complementando con chivos, caballos y “de todo un poco”, esta vecina agregó que junto a la labor con los animales, se abocaron al alquiler de maquinaria y a la venta de fardos de pasto, con lo que pueden dar trabajo a su vez a varios trabajadores rurales. Si bien conviven con la extracción de hidrocarburos, por la que cobran una servidumbre, reconocen que esos ingresos solo sirven para mantener, a su vez, al campo y sostener las labores a cargo de cada integrante en ese entramado familiar.

Catriel fue sede, el pasado fin de semana, de una nueva Expo Agro. Foto: Gentileza Municipio.

“Huellas Pioneras”, el homenaje a los años de colonia pastoril, que sostienen desde la familia Rodríguez. Foto: Gentileza.

Así como ellos, ubicados 35 kilómetros al sur de la ciudad, a la vera del río Colorado, otra decena de familias hacen lo propio en este espacio del ejido, para preservar un modo de vida que heredaron de sus ancestros y al que honran, incluso desde lo histórico, como hacen los Rodríguez con el sitio “Huellas Pioneras”, que puede conocerse vía Facebook. “Apostamos siempre visualizando un futuro mejor, siempre peleando para la gente de Catriel. Nos dejaron ese campo para poder producir y lo poco que podemos hacer es lo que tenemos a nuestro alcance, intentando no abandonar y tratar de hacer cosas para subsistir”, reivindicó con orgullo.

Según el Área de Planificación y Desarrollo del Municipio, se estiman que el sector se compone hoy de entre 100 y 120 unidades productivas, de acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario (CNA). En la tierra que este fin de semana fue sede de una nueva Expo alusiva, casi el 70% de ese total son pequeños crianceros, seguidos por productores medianos que se extienden hasta en 50 hectáreas, mientras que los exponentes con inversión empresarial o corporativa representan un 10%.

CASEPE: trabajo conjunto que apunta a nuevos horizontes

Con años de trayectoria, la unión de referentes permite proyectarse a nuevas opciones, con grandes proyectos como el de Punta Colorada. Foto: Gentileza.

Con el objetivo de que los límites de Catriel no sean un freno sino un punto de partida, la comisión y las decenas de empresas que integran la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE) apuntan a que la experiencia local acumulada en casi 70 años de vida ligada a la extracción hidrocarburífera sea un valor agregado. Lograr lucirse en los nuevos proyectos que potencian a la cuenca neuquina y que tienen a Río Negro como nuevo actor de exportación es la intención que los mueve en conjunto, porque saben que si se fortalece la cadena productiva, el beneficio es para la región.

“Es fundamental destacar el papel de Catriel en este contexto, porque en cada lugar que uno llega hay un catrielense que habla de petróleo, que trabaja en el petróleo y que hace grande a la industria de la energía en el país”, valoró Ivana Hernández, segunda al mando de la comisión que lidera Ramiro Arceo.

Desde su rol, esta institución que se activó en 2010 y que actualmente se encuentra en pleno reordenamiento, hoy trabaja por conectar a las pymes con proyectos como el VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), hasta Punta Colorada, y el gasoducto para GNL en el Golfo San Matías. ”Estamos a la altura de estas obras y somos un eslabón estratégico”, afirmó.

En este aniversario, siguen apostando por el avance de la ruta Catriel – Octavio Pico, “porque el desarrollo que va a generar, con cabecera en Catriel, es un hecho”, ademas de la importancia de poner en agenda la instalación de una petroquímica, que permita industrializar materia prima a largo plazo.