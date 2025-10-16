Bariloche: lo acusaron del femicidio de su ex, pero se probó que no hubo un hecho criminal y lo sobreseyeron

El hecho que se investigó ocurrió la madrugada del 9 de enero pasado en un domicilio ubicado en la calle Don Bosco al 500 de Bariloche. (foto de archivo Marcelo Martínez)

Un agente de policía que había sido señalado como presunto autor del femicidio de su ex pareja –también policía- en enero pasado, resultó sobreseído luego de que la investigación probara que la mujer en realidad había decidido suicidarse, sin intervención alguna del acusado.

La decisión fue adoptada este miércoles por el juez Ricardo Calcagno al cabo de una audiencia solicitada por la defensa y llegó más de nueve meses después del hecho, con los plazos vencidos, según lo reconocieron el fiscal actuante y el propio juez.

Los registros de una videocámara demostraron que la joven había ingresado sola a su casa del barrio Lera a las 5.46 del 9 de enero pasado, y se la veía “sollozar”. Cuatro minutos después sonaron dos disparos. Otra cámara documentó que el policía acusado, Milton Manquenao, permaneció esa noche en su propia vivienda, lejos de allí, entre las 22.30 y las 6.50 de la mañana.

Aun así, pasó varios días detenido y sufrió sanciones en su trabajo. Ya que si bien quedó descartada al poco tiempo la hipótesis del femicidio, se lo investigó luego por una supuesta “instigación al suicidio”.

Su abogado defensor, Luciano Magaldi reseñó lo ocurrido, dijo que la mujer fue encontrada con un disparo de arma de fuego en el abdomen y a su lado una pistola Bersa cargada. Subrayó también que en la vivienda no había desorden ni huellas de ningún incidente.

Señaló que Manquenao padeció la detención, un allanamiento, el secuestro de su teléfono, el retiro del uniforme y arma policial, 30 días de suspensión en sus tareas, con la mengua del salario, y luego un traslado a San Antonio Oeste. Solo por haber sido pareja de la joven con anterioridad al hecho investigado.

Dijo que había padecido ese “derrotero de perjuicios” sin que exista “ningún indicio que lo vincule” a la muerte violenta de la mujer. Refirió que el plazo de seis meses para la investigación inicial venció en julio y nunca fue prorrogado. Por eso pidió su sobreseimiento.

Coletazos de otro conflicto

Entre los pormenores referidos en la audiencia se ventiló también el grave conflicto que afecta a la Fiscal Jefe Betiana Cendón, denunciada por violencia y acoso laboral, entre otros por el exfiscal de grado Tomás Soto. Este último tenía a su cargo la investigación del femicidio, luego recaratulado como suicidio, cuando Cendón indicó dos nuevas medidas que nunca se llegaron a ejecutar.

El actual del caso, Inti Isla, dijo que está a cargo desde septiembre último, agregó que Manquenao había sido “desvinculado” del hecho hace ya cuatro meses y dijo que no se oponía al sobreseimiento. “No existen elementos de prueba (en su contra) y hay vencimiento de plazos”, argumentó.

El abogado por la querella, Rodolfo Rodrigo, en representación de familiares de la mujer, aseguró que a estos “les trasladan una culpa ajena, cuando la culpa es del Estado” por la investigación deficiente. “Hay un montó de fisuras y no es nada edificante lo que ha pasado con la fiscalía. En este bamboleo la víctima está victimizada de vuelta”, dijo Rodrigo.

Al cabo de su alegato se opuso a dictar el sobreseimiento de Manquenao sin que se agoten las dos medidas que quedaron pendientes: el interrogatorio a una vecina y la pericia de huellas sobre un picaporte.

El defensor Magaldi confrontó con esa propuesta, dijo que esos datos extra no aportarían gran cosa e insistió en que los plazos están “sobradamente vencidos”. Refirió que la supuesta instigación al suicidio también quedó descartada porque el teléfono y las redes sociales de Manquenao fueron peritadas y “no tuvo ningún mensaje ni interacción” con la víctima, previos a su determinación.

El juez Calcagno coincidió con las posturas coincidentes entre la defensa y la fiscalía, rechazó el planteo del querellante y observó que la representación de la víctima “no hizo mea culpa” sobre su participación a lo largo del proceso y por no haber puesto, por ejemplo, un perito de parte.

Sobre la posibilidad de encontrar huellas de Manquenao en un picaporte, el juez observó que “si está filmado lejos del lugar en ese horario, que haya estado en algún momento (en la casa) y tocó un picaporte no puede cambiar en nada la investigación”.

La audiencia se realizó en forma virtual y Manquenao estuvo conectado desde San Antonio Oeste. Cuando el juez le preguntó si tenía algo para decir no formuló comentarios. Instantes después le comunicó que quedaba sobreseído y relevado de las obligaciones impuestas durante el proceso.