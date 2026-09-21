Condenan a cinco años y medio de prisión al conductor que atropelló y mató a Emilio Juárez Villarroel en Bariloche

Un tribunal integrado por los jueces Bernardo Campana, Romina Martini y Juan Martín Arroyo homologó un acuerdo juicio abreviado y condenó a un hombre a la pena de cinco años y cinco meses de prisión efectiva, sumado a diez años de inhabilitación para conducir vehículos con motor, por el homicidio culposo agravado de Emilio Juárez Villarroel.

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 27 de junio de 2026 en San Carlos de Bariloche. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, llevada adelante por el fiscal Marcos Sosa Lukman y la fiscal jefa Betiana Cendón, el acusado circulaba por la calle Ruiz Moreno estando inhabilitado judicialmente para conducir. Al encontrarse con la víctima cruzando la calzada, no adoptó las medidas de prevención necesarias, la embistió y posteriormente la arrolló. Tras el impacto, se dio a la fuga sin prestarle asistencia; Juárez Villarroel fue trasladado al Hospital Zonal, donde falleció a las pocas horas debido a la gravedad de sus lesiones.

La calificación legal atribuida fue la de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por encontrarse inhabilitado por autoridad competente y por haberse dado a la fuga, en calidad de autor.

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 27 de junio de 2026 en San Carlos de Bariloche. Foto: Alfredo Leiva.

Entre las evidencias presentadas por la fiscalía se incluyeron testimonios presenciales, informes del Gabinete de Criminalística, el resultado del relevamiento de cámaras de seguridad que permitieron identificar el vehículo, la pericia preliminar de autopsia y documentación de Tránsito y Transporte que acreditaba la inhabilitación previa del conductor.

Durante la audiencia, la defensa particular ratificó el acuerdo alcanzado e indicó que la salida alternativa consensuada resultaba idónea tras el análisis exhaustivo de la prueba acumulada. A su turno, el imputado admitió su responsabilidad en los hechos, aceptó la calificación y el monto de la pena, y expresó sus disculpas a la familia de la víctima manifestando que nunca tuvo intención de causar su fallecimiento. Asimismo, un hermano de Juárez Villarroel hizo uso de la palabra para dar cuenta del profundo dolor atravesado por sus familiares y recordar que la víctima era padre de tres hijos.

Al dictar el fallo, los magistrados dieron por acreditada la conducta culposa y antirreglamentaria del acusado, señalando que la asunción de responsabilidad se encuentra plenamente respaldada por el conjunto probatorio. Consideraron como agravantes la fuga tras el siniestro, la inhabilitación previa que pesaba sobre el conductor y su accionar posterior, mientras que ponderaron como atenuantes el reconocimiento del hecho y las disculpas públicas.

Al haber renunciado las partes a los plazos de impugnación, la sentencia quedó firme de manera inmediata y la causa será remitida al juzgado de ejecución penal correspondiente para el cumplimiento de la condena.