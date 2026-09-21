Formulan cargos a un hombre que amenazó con un cuchillo a un policía en el hospital de Cipolletti

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por el delito de atentado y resistencia a la autoridad, agravado por el uso de arma. El imputado fue detenido tras amenazar a un oficial de policía que intentaba disuadirlo de provocar disturbios en el nosocomio local.

Según detalló el fiscal de turno, Martín Pezzetta, el hecho ocurrió el pasado sábado 19 de septiembre alrededor de las 22:30 horas, sobre la vereda del hospital Pedro Moguillansky, ubicado en la intersección de las calles Naciones Unidas y Venezuela. En el lugar, un subinspector de la Comisaría 24.ª intervino para controlar la situación y frenar los desórdenes que el sospechoso estaba generando.

Ante la intervención policial, el acusado exhibió un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de hoja y amenazó al agente con el objetivo de impedir que cumpliera con sus tareas de prevención. Tras la agresión e intimidación, el hombre abordó un taxi en un intento de darse a la fuga. Sin embargo, el personal policial interceptó el vehículo a los pocos metros, concretó la detención y secuestró el arma blanca que llevaba en su poder.

Durante la audiencia, el fiscal solicitó la aplicación de medidas cautelares sustentadas en los riesgos procesales. En concreto, requirió la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros del hospital —con la única excepción de que el imputado requiera atención médica personal—, además de la obligación de realizar presentaciones semanales ante la Oficina Judicial.

Por su parte, la defensora oficial Alfonsina Stular no presentó objeciones a la formulación de cargos ni a las pautas de protección requeridas.

Finalmente, tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel dio por formulados los cargos y habilitó la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Asimismo, dispuso la medida cautelar en los términos solicitados por la fiscalía.