El Gobierno británico endureció su respuesta a Javier Milei por Malvinas y afirmó: «Nuestras fuerzas están alerta las 24 horas»

La cadena nacional de Javier Milei respecto a la soberanía argentina sobre Malvinas sigue generando repercusión. Después de los primeros dichos, el Gobierno británico reapareció y endureció su respuesta al reclamo que hizo el presidente argentino con una firme advertencia sobre la disposición de sus fuerzas armadas.

«Nuestras fuerzas están alerta las 24 horas»

Un portavoz de Downing Street, se pronunció horas después de que el presidente Milei reiterara que las islas son «histórica y legalmente» argentinas, y fue contundente al afirmar: “Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”.

La misma fuente, al ser consultada por la BBC sobre si el primer ministro Andy Burnham consideraba que el Reino Unido cuenta con las fuerzas necesarias para defender la soberanía del archipiélago, respondió que las islas continuarán bajo su dominio «mientras sus habitantes lo deseen» y agregó que el mandatario «apoya plenamente la voluntad de los isleños de seguir siendo un territorio británico de ultramar».

Por su parte, desde Downing Street restaron importancia a las declaraciones del mandatario argentino y señalaron: «No es la primera vez que un Gobierno de ese país lanza advertencias contra los isleños. Dejamos en claro que la autodeterminación de los habitantes abarca el derecho a explotar sus recursos».

La referencia remite al proyecto petrolero que las firmas Navitas (Israel) y Rockhopper (Reino Unido) impulsan en la zona, el cual podría inaugurar la extracción de hidrocarburos en el archipiélago, ocupado por la corona británica desde 1833.

La reacción del ministro de Defensa británico

El ministro de Defensa británico sostuvo que el compromiso de su país con el archipiélago es «absoluto e inquebrantable» y calificó las declaraciones del mandatario argentino como una maniobra orientada a la política interna para desviar la atención de la situación económica y social de la Argentina.

Por su parte, el funcionario británico remarcó que las islas continuarán bajo soberanía británica mientras sus habitantes así lo decidan. Tras esto fundamentó la postura de Londres en el principio de autodeterminación, argumentando que se trata de un derecho amparado por el marco internacional que su gobierno defenderá con firmeza.

«Son británicas y seguirán siéndolo, porque esa es la voluntad abrumadora de su población. Su derecho a decidir su futuro es primordial, se basa en la normativa internacional y lo sostendremos sin fisuras», declaró.

Milei’s statement overnight tells us more about domestic politics in Argentina than it does about the Falkland Islands.



The Falklands are British because Falkland Islanders choose to be British.



Our commitment to the Falklands is absolute and unshakeable 🇬🇧 🇫🇰 pic.twitter.com/pi0xd7OhYS — Wes Streeting (@wesstreeting) September 4, 2026

Cuál es la posición de las autoridades insulares y la ONU

Desde las Islas Malvinas, las autoridades locales le restaron trascendencia al discurso de Milei señalando que los planteos de Buenos Aires se repiten de forma recurrente. El presidente de la Asamblea Legislativa de las islas, Jack Ford, afirmó que la comunidad insular y las empresas que operan en la zona mantendrán sus actividades con regularidad a pesar de las amenazas de sanciones.

Representantes del gobierno europeo recordaron los resultados del referéndum realizado en 2013, en el cual el 99,8% de los votantes optó por mantenerse como territorio británico de Ultramar. Según argumentaron, dicha consulta contó con observación internacional y reafirma la voluntad de los pobladores respecto de su propio futuro.

En el plano diplomático, el reclamo argentino se enmarca en la Resolución 2065 de las Naciones Unidas de 1965, la cual invita a ambas partes a entablar negociaciones para encontrar una solución pacífica al diferendo y abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación.

Respecto de la postura regional e internacional, desde las islas se citaron declaraciones recientes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ha reiterado mantener una posición de neutralidad sobre la disputa de soberanía, reconociendo únicamente la administración de facto por parte del Reino Unido.