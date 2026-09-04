Piden condenar a un curandero por abusar sexualmente de una adolescente en Chichinales, ofrecía «sacar el demonio»

Tras dos días de debate, el equipo de la fiscalía descentralizada de Villa Regina solicitó que se declare penalmente responsable a un hombre de 45 años acusado de violar a una adolescente. El hecho que se le imputa ocurrió el 19 de febrero de 2025, alrededor de la medianoche, en el barrio Alta Barda de la localidad de Chichinales.

Según la acusación, el imputado operaba como «curandero» y cometió el delito de abuso sexual con acceso carnal tras decirle a la víctima que debía «sacarle el demonio que tenía dentro».

Para la fiscal del caso, Vanesa Cascallares, y el fiscal adjunto, Rodrigo Vazzana, la teoría del caso quedó debidamente acreditada durante el juicio, destacando que el análisis de las pruebas se realizó con perspectiva de género. «La declaración de la víctima en Cámara Gesell fue sumamente clara y logró describir con muchísima claridad lo que ocurrió», aseguró Cascallares.

La fiscalía hizo hincapié en el contexto de vulnerabilidad de la adolescente, fuertemente atravesado por un factor cultural ligado a las creencias. La menor acudió al lugar acompañada de dos personas que confiaban en las técnicas de sanación del acusado. «Fueron ellos quienes corroboraron el tiempo que transcurrió mientras ella estaba a solas con el hombre, y el estado en el que salió de ese lugar: no paraba de llorar, estaba totalmente incómoda, angustiada, asustada, pálida», detalló la fiscal.

Durante el debate también brindó su testimonio la persona a la que la víctima le realizó el develamiento inicial, confirmando la versión de los hechos. Asimismo, se sumó el reporte de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que advirtió sobre los riesgos que prevalecían en la joven debido al entorno cultural. «No hay que confundir el tema de las creencias con la consumación de un delito», concluyó el Ministerio Público Fiscal.

La postura de la defensa

En contrapartida, la defensora penal pública Julieta Soler rechazó la acusación y solicitó al Tribunal un veredicto absolutorio para el imputado.

Soler argumentó que la fiscalía «no ha podido rebatir el estado de inocencia» de su asistido ni probar la plataforma fáctica de los hechos. El principal eje de la defensa radica en la ausencia de constataciones clínicas: «No hay un dato médico que corrobore el acceso carnal, esto es gravoso para mi asistido, es decir, no contar con prueba suficiente que así lo verifique», sostuvo la abogada.

El veredicto

Tras escuchar los alegatos de cierre, el Tribunal compuesto por los jueces Luciano Garrido, Maximiliano Camarda y María Gadano pasó a deliberar.

La decisión final sobre la situación legal del imputado se dará a conocer el próximo miércoles 9 de septiembre a las 12:00 horas, en una audiencia que se realizará a través de la plataforma Zoom.