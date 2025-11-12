Condenan al agresor que dejó grave a un joven afuera de un boliche en Plottier, pero no irá preso

El tribunal conformado por las juezas Estefanía Sauli, Carina Álvarez y el juez Juan Pablo Encina impuso una pena de tres años de prisión condicional a Facundo Santiago Guzmán, de 18 años, por haber agredido brutalmente a otro joven a la salida del boliche «Animal» en Plottier, durante la madrugada del 25 de diciembre de 2024.

De acuerdo con la sentencia, durante el cumplimiento de la condena Guzmán deberá presentarse cada cuatro meses ante la Dirección de Población Judicializada, fijar domicilio, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de alcohol, y mantener distancia de la víctima y sus familiares, sin realizar actos de perturbación o intimidación.

Había reconocido su participación

El 23 de septiembre pasado, el joven había alcanzado un acuerdo de responsabilidad penal, en el cual reconoció su participación en el hecho y fue declarado culpable como autor del delito de lesiones graves, que contempla penas de uno a seis años de prisión según el Código Penal.

El tribunal, por unanimidad, valoró como agravantes la violencia y modalidad del ataque: Guzmán golpeó a la víctima con una piedra en la cabeza y por la espalda, para luego patearlo dos veces en el suelo, cuando ya estaba indefenso.

También se consideró la extensión del daño, ya que el joven agredido deberá tomar anticonvulsivos de por vida y recibió tratamiento odontológico por la pérdida de piezas dentales.

Entre los atenuantes, los magistrados tuvieron en cuenta la edad del imputado, su falta de antecedentes penales y la asunción de responsabilidad en el hecho.

Un caso atravesado por la crisis carcelaria

La situación judicial de Guzmán estuvo además marcada por la crisis carcelaria en Neuquén. Tras su detención inicial en la comisaría 46 de Plottier, fue alojado en un espacio destinado para seis personas pero ocupado por catorce, en condiciones de hacinamiento extremo.

Su defensor, Daniel Vergez, denunció que el joven fue agredido por otros detenidos, lo que llevó a que la fiscalía y la defensa acordaran su detención domiciliaria, medida que se mantuvo hasta la resolución de la condena.