Allanamientos en Neuquén: secuestraron cocaína, bicicletas robadas y hay siete demorados

La Policía de Neuquén llevó a cabo dos allanamientos en el barrio Belgrano, sector Toma La Familia, que culminaron con el secuestro de estupefacientes, bicicletas presuntamente robadas y la demora de siete personas. Las diligencias se desarrollaron en el marco de una investigación por robo con escalamiento.

El operativo fue encabezado por personal de la Brigada Zona Sur-Este y contó con la colaboración de distintas unidades policiales de la capital provincial. Desde la fuerza destacaron que las acciones forman parte de una estrategia de prevención del delito y lucha contra el microtráfico.

Drogas, bicicletas y siete demorados

Durante los procedimientos, los efectivos hallaron seis bicicletas de diferentes marcas y modelos, que se presume podrían estar vinculadas con hechos delictivos denunciados recientemente.

Además, se incautaron 19 envoltorios con 13,77 gramos de clorhidrato de cocaína, otros 3 envoltorios con 3,83 gramos del mismo estupefaciente y un envoltorio con 2,88 gramos de cannabis sativa.

Como resultado de los hallazgos, dos mujeres mayores de edad fueron notificadas y puestas a disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, mientras que las otras cinco personas fueron demoradas para su correcta identificación y averiguación de antecedentes.

Participación coordinada de distintas áreas policiales

Los allanamientos contaron con la colaboración de personal de la Comisaría Segunda, el Departamento Seguridad Metropolitana y el Departamento UESPO, que trabajaron en conjunto con la Brigada Zona Sur-Este.

Desde la fuerza provincial resaltaron la articulación entre las diferentes dependencias policiales como un factor clave para el esclarecimiento de delitos. Los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para determinar su procedencia y su posible relación con hechos delictivos en distintos puntos de la ciudad.

Refuerzo de la política de seguridad provincial

Este nuevo operativo se enmarca en las políticas de prevención y control impulsadas por el gobierno de la provincia de Neuquén, que busca fortalecer la capacidad operativa de la Policía mediante mayor equipamiento, capacitación y recursos tecnológicos.

Fuentes oficiales señalaron que el objetivo de estas acciones es “jerarquizar la labor policial en todo el territorio provincial y profundizar la lucha contra el microtráfico y el delito en general”.