Condenaron a 11 años de prisión al responsable del crimen de Kevin Giles

Esta mañana se leyó la sentencia para las dos personas imputadas por el homicidio de Kevin Giles en Roca. Sebastian Felicindo Riquelme, fue condenado a 11 años y dos meses de prisión por delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil y Carolina Araceli Colicheo, a 10 años y 8 meses por ser partícipe necesaria del delito. El hecho ocurrió 29 de noviembre de 2021 en la zona norte de la ciudad.

Los jueces Fernando Sánchez Freytes, Gastón Martín y la jueza Laura Pérez ratificaron que la noche del homicidio, Kevin circulaba a bordo de un auto Peugeot por la Avenida San Juan al 4000, entre Cisnes y Gavilán de Roca, y fue asesinado con disparos de un arma de fuego que efectuó el joven de 23 años. Los tiros se efectuaron desde un auto Citroën C4 en movimiento, que era conducido por Carolina.

De acuerdo con la teoría del caso que presentó la Fiscalía, el motivo del homicidio fue “vengar la muerte” del hermano de Sebastiánde los disparos.

Respecto a la sentencia la joven de 28 años, Carolina Colicheo, la jueza Laura Pérez, explicó que la mujer fue condenada al mínimo legal que prevé el Código Penal para el delito que cometió. El Tribunal consideró que ese tiempo de prisión “es suficiente para cumplir con los fines de la pena, bajo un adecuado tratamiento penitenciario”. En este caso, se valorizó la persona no tiene antecedentes penales y es trabajadora.

En cuanto a Sebastián Riquelme, la pena fue superior a la mínima legal tras considerarse como atenuantes el motivo del crimen “que si bien no lo exculpa, sí se debe tener en cuenta que no fue materializado de su parte por una razón más cruel”, que proviene de una familia de bajos recursos, que es padre de familia, no tiene antecedentes y es un joven de trabajo.

Como agravantes, se computó que el joven de 23 años fue el único autor de los disparos con el arma de fuego y la «cantidad de ilícitos consumados” en un mismo acto.