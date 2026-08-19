Se enojó porque le taparon el garaje y le disparó a un joven en Cipolletti: seguirá detenido con prisión domiciliaria y tobillera

Una discusión por un garaje bloqueado estuvo a punto de terminar en tragedia durante la madrugada del pasado domingo 16 de agosto en Cipolletti. Un hombre continuará detenido bajo la modalidad de prisión preventiva domiciliaria y con control de tobillera electrónica, tras ser imputado por dispararle a un joven de 19 años en medio de un violento conflicto vecinal.

El hecho se registró alrededor de las 2:30 de la mañana sobre la vereda de la calle Don Bosco al 2000. Según la acusación, el imputado salió de su vivienda violentamente a reclamar por unos vehículos que tapaban el ingreso a su mando de estacionamiento, los cuales pertenecían a personas que festejaban un cumpleaños en la casa contigua. Tras una acalorada discusión, el agresor efectuó primero disparos al aire y luego apuntó directamente hacia el grupo de personas, gatillando al menos seis veces. Uno de los proyectiles impactó en el hombro izquierdo de la víctima.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Rocío Guiñazú imputó formalmente al hombre como autor de los delitos de abuso de arma de fuego, lesiones y portación ilegítima de arma de guerra.

Para fundamentar el caso, la fiscalía presentó los testimonios directos de la víctima, sus padres y los asistentes al evento, así como filmaciones del sector e informes periciales de Criminalística.

También incorpotó las actas de procedimiento policial y el certificado médico del hospital local que constató la herida de bala.

Si bien la defensa técnica del acusado, liderada por el abogado Mario Martín Haag, no objetó la reconstrucción de los hechos ni la calificación legal formulada, sostuvo ante el tribunal que su cliente actuó sin intención previa (dolo) de infligir daño. Asimismo, el letrado se opuso al pedido de prisión preventiva en un establecimiento penal solicitado por el Ministerio Público Fiscal para resguardar la investigación.

Finalmente, la jueza de Garantías interviniente dio por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

Al momento de resolver la medida cautelar, la magistrada concedió la preventiva solicitada por la fiscalía pero dispuso que se cumpla de forma domiciliaria en la vivienda de un familiar —ubicada a casi dos kilómetros del lugar del hecho—, contemplando que el imputado no posee antecedentes penales y es el único sostén económico de sus cuatro hijos.

El acusado permanecerá monitoreado mediante un dispositivo de rastreo satelital, únicamente estará autorizado a salir de la propiedad para dirigirse a su ámbito laboral y cuenta con una prohibición absoluta de acercamiento o contacto hacia la víctima y su entorno familiar.