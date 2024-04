Condenaron a 3 años de prisión en suspenso al responsable de la muerte del refugiero Manuel Benítez en Bariloche

Manuel Benítez salió de su hogar para ir a trabajar al refugio de montaña Frey, ubicado cerca de la cumbre de uno de los picos del cerro Catedral. Era el mediodía del 26 de abril del 2022 y caía sobre Bariloche una tormenta de viento y nieve. El joven no tenía ropa térmica. Tampoco contaba con campera, pantalón o botas impermeables. Mucho menos, portaba un equipo básico de supervivencia y una radio.

Manuel fue a trabajar vestido con jeans, botas comunes y una campera tipo rompevientos. Nunca llegó al refugio. Murió a causa de una hipotermia. Dos días después, rescatistas hallaron su cuerpo cubierto parcialmente de nieve. La muerte lo encontró a unos cien metros del establecimiento. El joven no tenía experiencia en la montaña.

Federico Pajarín tenía la concesión del refugio y era el empleador de Benítez. Es un hombre con experiencia acreditada en actividades de montaña. Sin embargo, no le brindó la ropa indispensable de trabajo ni le indicó que no subiera por las adversas condiciones climáticas de esa jornada. Tampoco, se preocupó de activar su búsqueda ese atardecer del 26 de abril, cuando advirtieron que el joven no había arribado a su destino.

Admitió su culpabilidad

Pajarín admitió este jueves que fue el responsable de causar la muerte de Benítez. Aceptó que su conducta negligente y antirreglamentaria ocasionó la tragedia a cambio de una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional.

El imputado alcanzó un acuerdo pleno con la fiscal jefa Betiana Cendón y el abogado por la querella Raúl Ochoa, que representó a los padres de la víctima, para resolver el conflicto. El defensor particular Martín Domínguez convalidó el acuerdo.

Cendón, con la adhesión de la querella, y el consentimiento del defensor y el imputado presentó el acuerdo pleno al juez de juicio Marcos Burgos.

Explicó que la audiencia convocada para este jueves por la mañana era para hacer el control de la acusación fiscal. Se trata de una etapa donde se resuelve si un causa penal está en condiciones de pasar a la instancia del juicio oral y público.

La fiscal destacó la predisposición del abogado por la querella y del defensor particular para llegar a un entendimiento. La condición indispensable era que Pajarín admitiera su culpabilidad.

El juez Marcos Burgos aceptó este jueves el acuerdo pleno alcanzado entre la fiscalía, la querella y el imputado, con el aval de su defensor particular. (foto gentileza)

Una muerte que se pudo evitar

Sostuvo la acusación original contra Pajarín como autor de homicidio culposo. Indicó que el imputado tuvo un comportamiento antirreglamentario e incumplió las obligaciones a su cargo. “Hubo un accionar negligente”, enfatizó.

“La muerte de Benítez se hubiera evitado si el señor Pajarín hubiese cumplido con todas las obligaciones a su cargo”, afirmó.

Fundó la acusación con el acta de procedimiento del hallazgo del cuerpo del joven, que ocurrió alrededor de las 14 del 28 de abril del 2022. Ese documento lo hizo personal de Gendarmería. Mencionó las declaraciones de personas que intervinieron en la búsqueda y de compañeros de trabajo de Benítez. También, citó la documentación secuestrada que demuestra la relación laboral entre Pajarín y Benítez.

El informe de la Oitel con las llamadas y mensajes que el imputado hizo durante esos dós días de búsqueda. Y un documento de la Asociación Argentina de Guías de Montaña que concluyó que esa jornada con una tormenta de vientos fuertes y nevadas se requería de mucha experiencia para ascender hasta el refugio Frey porque no estaban dadas las condiciones.

Cendón explicó que Benítez resolvió ir a su trabajo porque “era una persona totalmente comprometida y responsable con las actividades que se le asignaban”, según estableció la autopsia psicológica que elaboró la psiquitra forense del Poder Judicial Verónica Martínez.

Ochoa recordó que la querella había manifestado su intención de pedir en un juicio oral y público una condena de 4 años de prisión efectiva para Pajarín, pero a partir del acuerdo alcanzado afirmó que pretendía que el acusado admitiera su responsabilidad por haber causado la muerte de Pajarín.

La audiencia del juicio abreviado en el que condenaron a Federico Pajarín se hizo este jueves en los Tribunales de Bariloche. (foto gentileza)

Una condena en suspenso

El defensor particular agradeció a los padres de Benítez y a la fiscalía por buscar un camino para encontrar soluciones. “Las cosas no van a volver a ser como fueron”, reconoció.

Los padres de Benítez, esta vez, optaron por el silencio, cuando el juez les preguntó si deseaban manifestar alguna inquietud. El imputado aceptó su culpa y estuvo de acuerdo con la pena propuesta por la fiscalía y la querella. No expresó ningún mensaje hacia los padres de Benítez.

Tras un cuarto intermedio, el juez informó que aceptaba el acuerdo alcanzado entre la fiscalía, la querella y el imputado, con su defensor. Por eso, condenó a Pajarín a 3 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para ejercer actividades comerciales de montaña.

Deberá cumplir reglas de conducta durante los 3 años, como mantener el domicilio y si lo cambia informar a la Justicia, presentarse una vez cada dos meses ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados de Río Negro, no abusar del consumo de alcohol y no consumir drogas.

Como todas las partes renunciaron a los plazos procesales, la sentencia condenatoria quedará firme en breve, cuando el juez informe los fundamentos. Tras finalizar la audiencia, Pajarín tomó su campera y se retiró de la sala.