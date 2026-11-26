Boca recibirá a Gimnasia este domingo a las 20.30 en La Bombonera. (FotoBaires) Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final. Torneo Clausura. Liga Profesional Argentina.

Luego de vencer a Independiente Rivadavia 2-0, Boca aseguró su clasificación a los cuartos de final del torneo Clausura. La Liga Profesional confirmó este jueves una modificación en el horario de su próximo compromiso. El partido ante Gimnasia en La Bombonera, que estaba previsto para las 22, finalmente se disputará a las 20.30.

El cambio llegó después de una primera publicación del cronograma realizada el miércoles por la noche. En aquella programación, el cruce entre el Xeneize y el Lobo aparecía como el último de la jornada, pero el posteo fue eliminado y, durante las primeras horas de hoy, la organización comunicó oficialmente la nueva hora.

De esta manera, el equipo de Arruabarrena evitará terminar tan tarde su presentación de cuartos de final en La Bombonera.

Si bien el tiempo de descanso entre partidos no tendrá una diferencia sustancial, el adelanto le dará algo más de margen al plantel en la previa de un calendario exigente, que incluye la final de la Copa Argentina ante Platense, el miércoles 2 de diciembre, en Santiago del Estero.

La modificación del horario de Boca vs. Gimnasia también representa un alivio para los hinchas que asistirán a la cancha o seguirán el encuentro desde sus casas.

Con la hora original, el encuentro hubiese terminado cerca de la medianoche, con el agregado de que el lunes siguiente es un día laborable.

Días y horarios confirmados de los cuartos de final del Clausura

Sábado 28 de noviembre

Vélez vs. Independiente (20.00/ José Amalfitani)

Instituto vs. River (22.00/ Estadio Monumental Presidente Perón)

Domingo 29 de noviembre