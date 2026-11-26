Nuevo horario para Boca vs. Gimnasia, por los cuartos de final del torneo Clausura
La Liga Profesional modificó la programación del encuentro que se disputará en La Bombonera. El Xeneize y el Lobo jugarán a las 20.30 y no a las 22, como se había anticipado. Los detalles.
Luego de vencer a Independiente Rivadavia 2-0, Boca aseguró su clasificación a los cuartos de final del torneo Clausura. La Liga Profesional confirmó este jueves una modificación en el horario de su próximo compromiso. El partido ante Gimnasia en La Bombonera, que estaba previsto para las 22, finalmente se disputará a las 20.30.
El cambio llegó después de una primera publicación del cronograma realizada el miércoles por la noche. En aquella programación, el cruce entre el Xeneize y el Lobo aparecía como el último de la jornada, pero el posteo fue eliminado y, durante las primeras horas de hoy, la organización comunicó oficialmente la nueva hora.
De esta manera, el equipo de Arruabarrena evitará terminar tan tarde su presentación de cuartos de final en La Bombonera.
Si bien el tiempo de descanso entre partidos no tendrá una diferencia sustancial, el adelanto le dará algo más de margen al plantel en la previa de un calendario exigente, que incluye la final de la Copa Argentina ante Platense, el miércoles 2 de diciembre, en Santiago del Estero.
La modificación del horario de Boca vs. Gimnasia también representa un alivio para los hinchas que asistirán a la cancha o seguirán el encuentro desde sus casas.
Con la hora original, el encuentro hubiese terminado cerca de la medianoche, con el agregado de que el lunes siguiente es un día laborable.
Días y horarios confirmados de los cuartos de final del Clausura
Sábado 28 de noviembre
- Vélez vs. Independiente (20.00/ José Amalfitani)
- Instituto vs. River (22.00/ Estadio Monumental Presidente Perón)
Domingo 29 de noviembre
- Rosario Central vs. Barracas Central (17.00/ Gigante de Arroyito)
- Boca vs. Gimnasia (20.30 / La Bombonera)
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