Condenaron a Julio De Vido a tres años de prisión por la contratación de Odebrecht en la ampliación de gasoductos

El exministro Julio de Vido fue condenado este martes a tres años de prisión en la causa Odebrecht. Sumó su cuarta sentencia por corrupción.

La decisión fue del Tribunal Oral Federal 2 fue por las supuestas irregularidades en la contratación de la empresa brasileña para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur. Los otros condenados fueron Daniel Cameron y Cristian Folgar.

La sentencia contra Julio de Vido por un caso de corrupción

Según comunicó Infobae, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel emitieron la sentencia para al exministro de Planificación a tres años de prisión de ejecución condicional, e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

Los magistrados lo consideraron partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de una función pública.

Cuarta condena contra Julio de Vido

Fue la cuarta condena contra el exministro De Vido. Está preso desde noviembre, cuando la Corte Suprema dejó firme la sentencia en la causa por la tragedia de Once.

Los familiares de las víctimas de Once repudiaron la prisión domiciliaria otorgada a De Vido debido a problemas de salud, al manifestar que «el responsable de 52 muertes de inocentes se va a su casa».

En un comunicado que compartió Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, los seres queridos de los difuntos y los 700 heridos señalaron haber “recibido la cédula judicial en la que se nos notifica que le fue otorgada la prisión domiciliaria al corrupto condenado Julio De Vido”.

«En ella se da por certificado el hecho de que su salud se deterioró en el último tiempo, imposibilitando su adecuado tratamiento intramuros», en referencia al infarto que sufrió el 1° de abril, oportunidad en la cual los médicos le colocaron un stent.