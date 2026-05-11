Julio De Vido con prisión domiciliaria: los motivos detrás de la decisión judicial

En las últimas horas, la Justicia argentina dictó un cambio significativo en las condiciones de detención de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió otorgar la prisión domiciliaria al exfuncionario, fundamentando la medida en la imposibilidad de brindarle el tratamiento médico necesario dentro del sistema penitenciario.

Con 76 años de edad, Julio De Vido cumple una condena firme por su responsabilidad en la Tragedia de Once, pero su reciente historial clínico —que incluye episodios cardíacos de gravedad— fue determinante para que los magistrados hicieran lugar al pedido de su defensa.

Los fundamentos médicos para la prisión domiciliaria de Julio De Vido

La resolución de la Sala III de la Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, se basó estrictamente en informes del Cuerpo Médico Forense.

Patologías crónicas : el tribunal detalló que el exfuncionario padece múltiples afecciones que requieren medicación permanente, una dieta específica e infraestructura sanitaria especializada.

: el tribunal detalló que el exfuncionario padece múltiples afecciones que requieren medicación permanente, una dieta específica e infraestructura sanitaria especializada. Riesgo cardiovascular: los jueces recordaron que recientemente Julio De Vido sufrió una arritmia que derivó en una angioplastia con implante de stent y un tratamiento con anticoagulantes.

los jueces recordaron que recientemente sufrió una arritmia que derivó en una angioplastia con implante de stent y un tratamiento con anticoagulantes. Inadecuación del penal : los peritos advirtieron que mantener a Julio De Vido en el entorno carcelario incrementaría el riesgo de descompensaciones y daños irreparables para su salud.

: los peritos advirtieron que mantener a en el entorno carcelario incrementaría el riesgo de descompensaciones y daños irreparables para su salud. Control judicial: pese al beneficio, el juez de ejecución deberá establecer reglas de conducta y controles periódicos para garantizar el cumplimiento de la detención.

El contexto de la condena de Julio De Vido por la Tragedia de Once

La situación procesal de Julio De Vido se vincula directamente con uno de los hechos más dolorosos de la historia ferroviaria argentina, ocurrido en febrero de 2012: la Tragedia de Once, donde murieron 51 pasajeros que viajaban en esa línea.