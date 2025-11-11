La Corte Suprema confirmó la condena de Julio De Vido por la tragedia de Once

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena a cuatro años de prisión impuesta al exministro de Planificación Federal Julio De Vido por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once. Con esta decisión, la pena se torna ejecutable y abre la posibilidad de que el exfuncionario sea detenido, dado que nunca estuvo preso por esta causa.

Según informaron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó por «inadmisibles» los recursos presentados tanto por la defensa de De Vido, que buscaba su absolución, como por la Fiscalía, que pretendía un aumento de la condena. De este modo, la sentencia contra el exministro quedó firme.

Tras esta resolución, el Tribunal Oral Federal 4, a cargo del juicio original, deberá definir en los próximos días la situación procesal del exfuncionario. De Vido, de 75 años, podría beneficiarse con la prisión domiciliaria debido a su edad, en lugar de una detención en una cárcel.

El camino judicial para llegar a la condena de Julio De Vido

La condena contra De Vido se estableció por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, al no haber controlado el destino de los fondos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA). Sin embargo, fue absuelto por el delito de estrago culposo, que se relaciona con las muertes y heridos provocados por el siniestro.

En el último mes, la Cámara Federal de Casación Penal ya había desestimado un pedido de la defensa del exministro que buscaba declarar prescripta la causa de Once. Previamente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 también había negado este planteo en junio pasado. Ambas decisiones fueron apeladas por De Vido, pero la Corte Suprema las rechazó definitivamente este martes.

La tragedia de Once que marcó al país

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento impactó contra el andén de la estación terminal. El hecho dejó un saldo de 52 personas fallecidas y 789 heridas, convirtiéndose en uno de los episodios más trágicos de la historia ferroviaria argentina.

La investigación derivó en múltiples juicios. En el primer proceso judicial, finalizado en diciembre de 2015, fueron condenados el maquinista, los propietarios y exdirectivos de TBA (concesionaria del servicio), y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. El segundo juicio fue el que determinó la responsabilidad de Julio De Vido.