Condenaron a prisión perpetua al asesino serial “La Hiena Humana” Carmona

El asesino serial Roberto “La Hiena Humana” Carmona fue sentenciado esta tarde a prisión perpetua por el crimen del taxista Javier Bocalón en 2022 en Córdoba.

Carmona fue condenado por el homicidio criminis causa calificado por alevosía de Bocalón cuando pretendía escapar de la cárcel en una visita a su ex pareja en esta provincia mediterránea.

Carmona ya estaba en prisión por otros tres asesinatos cuando durante una visita a su ex pareja en Córdoba mató al taxista.

El fiscal Hugo Almirón describió a Carmona como un hombre “perverso” y “sin remordimientos”. Además, pidió que la Justicia no le conceda un tratamiento terapéutico, ya que las pruebas aportadas demuestran, según dijo, que es consciente de los asesinatos que cometió.

El último asesinato por el que fue juzgado

En una de las últimas audiencias declaratorias, en los que siempre estuvo encerrado en una cabina de vidrio por precaución, Carmona confesó el asesinato y describió con crueldad cómo cometió el crimen de Bocalón.

Fue el 13 de diciembre de 2022 cuando el acusado se fugaba de la Policía, por lo que se subió a un taxi, conducido por Bocalón: “Me dio un vaso con agua y ahí le mentí diciendo que había que buscar a una prima. Era mentira, no existía”.

Mientras esperaban a la supuesta pasajera, atacó por detrás a la víctima: “Lo abracé, le puse la cuchilla en el cogote. Le entré un poco y le dije: ´bajate porque te mato´. Él me dijo: ´No me

robes la herramienta de trabajo´ y yo le empecé a dar no sé cuántas puñaladas”.

Esta explosiva descripción provocó una crisis nerviosa a la familia, motivo por el cual la audiencia debió ser suspendida unos minutos.

En este caso habrá un segundo juicio. Será contra seis guardiacárceles y la esposa de Carmona por facilitar su fuga, que desencadenó en el brutal crimen de Bocalón.

Los otros tres crímenes de “La Hiena Humana”

Carmona está preso desde hace 38 años. Después de rondar por instituciones de menores judicializados, cuando tenía 18 años fue condenado por un robo calificado. Salió en libertad condicional a los pocos años y cometió su primer crimen en 1986. La víctima fue la adolescente Gabriela Ceppi (16), a la que secuestró en las afueras de Carlos Paz.

El cuerpo de la joven apareció después de la detención de Carmona. Él mismo les indicó a los policías adónde lo había ocultado.

Otros dos crímenes fueron intramuros, en cárceles de Córdoba y Chaco, y las víctimas fueron Héctor Bolea, en 1994 y Demetrio Pérez Araujo, en 1997.