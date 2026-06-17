Condenaron a un hombre por asaltar un local de ropa en Cipolletti y seguirá un tratamiento por adicciones

Un hombre fue condenado a tres años de prisión efectiva por un robo agravado cometido en un comercio de indumentaria de Cipolletti. La pena comenzó a regir de manera inmediata y podría cumplirse en un establecimiento especializado en el tratamiento de adicciones, donde permanece alojado desde hace meses y registra una evolución favorable, según informes profesionales.

La condena fue homologada por un juez tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa. El Ministerio Público Fiscal había acusado al imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

El asalto a un comercio de Cipolletti

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal Alejandra Altamira, el hecho ocurrió durante la tarde de junio de 2024 en un local de ropa ubicado sobre calle Manuel Estrada al 1700.

Según la investigación, el hombre ingresó al comercio portando un arma de fuego y se dirigió al mostrador, donde exigió al empleado la entrega del dinero de la caja registradora.

De acuerdo con la denuncia, logró apoderarse de 2.000 pesos en efectivo y de varias prendas de vestir antes de escapar.

Durante la huida, el acusado abandonó parte de los elementos sustraídos y se internó en un complejo de departamentos de la zona, dificultando inicialmente su identificación.

La investigación y la admisión de responsabilidad

La causa avanzó a partir de una serie de medidas impulsadas por la fiscalía junto con la Brigada de Investigaciones. Entre ellas se realizaron entrevistas y un análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas que permitieron reconstruir los movimientos del sospechoso.

Como resultado de esas tareas, los investigadores lograron identificarlo y posteriormente formularle cargos.

En diciembre de 2024, el hombre reconoció ante un juez su responsabilidad penal en el hecho. Desde entonces permanecía bajo prisión preventiva domiciliaria monitoreada mediante un dispositivo de rastreo satelital.

La situación actual del condenado

Durante la audiencia de cesura, la fiscal explicó que actualmente el condenado se encuentra alojado en un centro de atención para personas con consumos problemáticos en la ciudad de Bahía Blanca.

Además, señaló que los informes elaborados por los profesionales que intervienen en su tratamiento reflejan resultados positivos.

La representante del Ministerio Público remarcó que, pese a esa situación, correspondía una pena de cumplimiento efectivo debido a que el acusado registra antecedentes penales computables y no había transcurrido el plazo legal que permite acceder nuevamente a una condena condicional.

Por su parte, el defensor oficial Horacio Briges Doyhenard sostuvo que la pena acordada resultaba «justa y proporcionada». También destacó que el perjuicio económico ocasionado fue reducido y que el caso está estrechamente vinculado a una problemática de consumo.

Según planteó, la modalidad de ejecución propuesta apunta a favorecer un proceso de reinserción social y cumple con los objetivos previstos por la legislación vigente.

Tras escuchar a las partes, el juez homologó el acuerdo. Debido a la renuncia de los plazos procesales, la condena de tres años de prisión efectiva comenzó a tener vigencia de manera inmediata.