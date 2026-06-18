Condenaron a un hombre por golpear a su expareja en Neuquén: unificaron la pena por sus antecedentes de robos

Un hombre fue condenado en los tribunales de Neuquén a cumplir una pena unificada de cuatro años de prisión de ejecución efectiva, luego de acreditarse su responsabilidad penal en dos episodios de agresión física cometidos contra su expareja en la localidad de Rincón de los Sauces. La resolución judicial incluyó la declaración de su segunda reincidencia debido a una importante cantidad de antecedentes criminales vigentes en su contra.

La definición del caso se adoptó durante la audiencia de juicio de cesura mediante un acuerdo de pena que presentó la fiscal del caso, Rocío Rivero. La representante del Ministerio Público Fiscal recordó ante el estrado que el imputado ya había sido declarado responsable por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en dos hechos independientes que concursaron de forma real.

La sumatoria de las condenas y las agresiones

Los ataques que originaron la presente causa penal contra la integridad de la mujer fueron perpetrados en dos fechas precisas: el 31 de mayo y el 13 de junio de 2025. Al quedar firme la culpabilidad del procesado por estas agresiones, restaba determinar la magnitud del castigo punitivo y el modo en que se articularía con las sentencias previas que el sospechoso arrastraba desde otras jurisdicciones.

Como parte del convenio homologado por las partes, la fiscalía solicitó la imposición de un año de prisión de cumplimiento efectivo por los dos hechos de violencia de género ejecutados en la localidad petrolera. No obstante, dado que el hombre se encontraba cumpliendo una condena anterior de tres años de cárcel efectiva por un robo agravado en grado de tentativa, Rivero requirió la unificación de ambas sanciones. En virtud de los lineamientos de la reforma del artículo 58 del Código Penal de la Nación, la fiscal pidió adicionar los montos temporales, fijando el total en cuatro años de reclusión.

Evaluación de agravantes y registro de violencia

Al momento de fundamentar la extensión de la pena, la fiscal Rivero valoró con severidad el daño general provocado a la damnificada, el evidente entorno de vulnerabilidad y la conducta de sometimiento que ejercía el agresor. Según detalló el Ministerio Público Fiscal, estas condiciones de hostigamiento quedaron plenamente probadas durante el debate «mediante el testimonio de la mujer y de profesionales que la asistieron tras las agresiones».

La parte acusadora ponderó además que el sujeto violó de forma sistemática los mandatos preventivos dictados por el fuero de Familia neuquino. El perfil delictivo del causante contemplaba una condena previa por homicidio en ocasión de robo dictada en la provincia de San Luis, sumada a la causa de robo agravado en el territorio regional. Tras evaluar estos elementos, el juez de garantías Cristian Piana refrendó el pacto legal, determinando la inmediata inscripción del condenado en el Registro Provincial de Violencia.