Un video mostró una brutal agresión en Viedma y fue clave para una condena de más de cuatro años

Un vecino filmó el ataque en Viedma y la prueba fue decisiva para condenar al agresor. Foto: Marcelo Ochoa.

Un hombre fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión efectiva por intentar matar a otra persona durante una brutal agresión ocurrida en la vía pública. La sentencia fue dictada este miércoles por un juez de juicio, tras un acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa del acusado.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 10 de agosto de 2025, cuando el imputado atacó a la víctima en plena calle. Primero le propinó un golpe de puño que la hizo caer al suelo y luego continuó golpeándola con puños y patadas dirigidas principalmente a la cabeza.

Para la Fiscalía, la secuencia de ataques evidenció una clara intención de provocar la muerte del hombre

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico grave. Para la Fiscalía, la secuencia de ataques evidenció una clara intención de provocar la muerte del hombre, motivo por el cual la causa, que inicialmente había sido investigada como lesiones graves, terminó encuadrada como homicidio en grado de tentativa.

Durante la audiencia, realizada de manera virtual, el fiscal jefe Juan Pedro Peralta sostuvo que el análisis de las pericias y la incorporación de nueva evidencia permitieron agravar la acusación. El imputado, que permanece detenido desde el día siguiente al hecho, reconoció su responsabilidad y renunció a los plazos de apelación.

Entre las pruebas reunidas por la Fiscalía se destacó un video registrado por una vecina que captó la agresión. Según se explicó, las imágenes fueron preservadas mediante un sistema de resguardo remoto para garantizar su autenticidad y posterior incorporación al expediente judicial.

Además, se incorporaron el acta policial confeccionada por efectivos de la Comisaría Décima de San Antonio, la denuncia realizada por la pareja de la víctima, informes médicos, pericias forenses y un croquis del lugar donde ocurrió el ataque.

De acuerdo con la acusación, el material audiovisual muestra que tanto los golpes de puño como las patadas fueron dirigidos reiteradamente a la cabeza de la víctima. La Fiscalía remarcó que la intensidad de los impactos incluso llegó a desplazar el cuerpo del hombre agredido.

Otro elemento considerado fue que, al momento de su detención, el acusado presentaba lesiones en las manos y en uno de sus pies, compatibles con la mecánica de los golpes investigados.

Qué confirmó la pericia realizada por el Cuerpo Médico Forense

La pericia realizada por el Cuerpo Médico Forense confirmó las graves lesiones sufridas por la víctima y señaló que su evolución clínica fue favorable. Sin embargo, los fiscales indicaron que esa recuperación no modifica la valoración sobre la intención atribuida al agresor.

Finalmente, la Fiscalía, integrada también por el fiscal adjunto Roberto Veratti, consideró acreditadas la materialidad del hecho, la autoría y la calificación legal de homicidio en grado de tentativa. En ese marco, acordó con la defensa una pena de cuatro años y tres meses de prisión efectiva.

Al dictar sentencia, el juez tuvo por probados los hechos en los términos planteados por la acusación y valoró tanto la evidencia incorporada como el reconocimiento realizado por el propio imputado. De esta manera, lo condenó a cuatro años y tres meses de prisión efectiva por homicidio en grado de tentativa.