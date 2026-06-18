Comenzó el juicio por el crimen de Nahuel Vera en Cipolletti: la Fiscalía habló de «justicia por mano propia»

El imputado y su defensor, en el juicio por el homicidio agravado de Nahuel Vera en Cipolletti. Foto Flor Salto.

Con los alegatos de apertura del Ministerio Público Fiscal comenzó este martes en Cipolletti el juicio oral y público por el homicidio de Nahuel Vera, ocurrido el 23 de diciembre de 2022 en el barrio 2 de Febrero. En el banquillo de los acusados se encuentra José Rosamel Lagos, imputado por homicidio agravado por alevosía en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra.

Durante la primera jornada del debate, el fiscal Martín Pezzetta sostuvo que el caso puede resumirse bajo una definición concreta: «justicia por mano propia«. Según adelantó, la acusación buscará demostrar que el imputado intervino mientras su hijo menor de edad mantenía una pelea con la víctima y que aprovechó una situación de indefensión para efectuar los disparos que terminaron con la vida de Vera.

El debate se desarrollará durante cuatro jornadas y está previsto que concluya el próximo 23 de junio, con la declaración de una veintena de testigos y peritos.

La teoría de la Fiscalía

Al exponer su hipótesis ante el tribunal, Pezzetta señaló que el acusado y la víctima se conocían porque pertenecían al mismo sector barrial y compartían vínculos comunes.

El fiscal explicó que la mecánica del hecho y la motivación serán acreditadas a través de distintos testimonios incorporados al proceso, entre ellos entrevistas realizadas mediante cámara Gesell que, según indicó, tendrán un papel central durante el juicio.

«Vamos a probar el hecho con la calificación penal que hemos solicitado, que el imputado es el autor del homicidio de Nahuel Vera portando un arma de fuego de uso prohibido», afirmó durante su alegato inicial.

La representante de la querella, que actúa en nombre del padre de la víctima, adhirió a la acusación fiscal y acompañó íntegramente la teoría del caso presentada por el Ministerio Público.

Los cuestionamientos de la defensa

La estrategia defensiva estuvo a cargo del abogado particular Rodrigo Racca, quien cuestionó especialmente la información obtenida mediante las entrevistas de cámara Gesell.

Según sostuvo, los datos aportados por esos testimonios presentan inconsistencias y carecen del grado de certeza necesario para sostener una condena penal.

El defensor consideró que los relatos incorporados al expediente contienen referencias imprecisas y que durante el debate quedará en evidencia la debilidad de parte de la prueba presentada por la acusación.

Cómo ocurrió el hecho según la acusación

De acuerdo con la formulación de cargos, el episodio ocurrió entre las 16 y las 17 del 23 de diciembre de 2022.

La Fiscalía sostiene que mientras el hijo menor de edad de Lagos mantenía una pelea a golpes de puño con Nahuel Vera en la vía pública, el acusado intervino armado y efectuó cuatro disparos contra la víctima.

Según la reconstrucción oficial, el primer proyectil impactó en la región maxilar izquierda. Luego, cuando Vera ya se encontraba tendido en el suelo, habría recibido otros tres disparos realizados desde atrás y a corta distancia.

La acusación indica que para concretar el ataque se utilizaron un arma calibre 9 milímetros y una escopeta, aprovechando el factor sorpresa y la imposibilidad de defensa de la víctima.

Dos de los proyectiles impactaron en la zona escapular derecha y otro en el lateral inferior izquierdo del tórax. Como consecuencia de las heridas sufridas, Vera murió en el lugar.

Cuatro jornadas de testimonios

Durante las próximas audiencias declararán familiares de la víctima, vecinos, efectivos policiales que participaron en la investigación y especialistas que intervinieron en el análisis de las pruebas recolectadas.

La Fiscalía intentará demostrar que existió una ejecución deliberada aprovechando el estado de vulnerabilidad de la víctima, mientras que la defensa buscará desacreditar los elementos que sustentan la acusación.

La resolución del caso quedará en manos del tribunal una vez finalizada la etapa probatoria y escuchados los alegatos finales de las partes.