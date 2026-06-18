Fallo clave para AFA: la Justicia convalidó la mudanza de la causa a Pilar y anuló los veedores del Gobierno

En medio del frente de tormenta por las causas de lavado de dinero y evasión, la conducción de la AFA anotó un triunfo jurídico de alto impacto político. La Cámara Nacional en lo Civil emitió un fallo que convalida de forma definitiva el cambio de sede social de la entidad hacia la provincia de Buenos Aires y declaró nula la designación de veedores que había impuesto el Ministerio de Justicia de la Nación.

Con esta resolución, el tribunal de apelaciones dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, el control legal de la casa matriz del fútbol ya no depende de la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Nación, sino de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

La estrategia de la mudanza de la causa AFA por parte de la Justicia

La disputa central se remonta a la histórica Asamblea General de la AFA del 17 de octubre de 2024. En aquella jornada, la dirigencia aprobó por unanimidad modificar el estatuto para trasladar el domicilio legal desde la tradicional sede de la calle Viamonte (CABA) a la calle Mercedes 1366, en la localidad de Pilar.

Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset recordaron en su fallo que la provincia de Buenos Aires autorizó e inscribió ese cambio de jurisdicción. Por lo tanto, determinaron que la IGJ nacional carece de facultades revisoras o de competencia para inspeccionar una entidad radicada en territorio bonaerense.

“Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo (provincial) el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, sentenciaron los magistrados.

Revés para el ministerio de Justicia:

El fallo borró de un plumazo dos resoluciones recientes del Gobierno Nacional dictadas a principios de este año:

La nulidad de la IGJ: se anuló la resolución del 18 de febrero de 2026 que pretendía mantener el control sobre el fútbol argentino.

se anuló la resolución del 18 de febrero de 2026 que pretendía mantener el control sobre el fútbol argentino. Chau veedores: se declaró la nulidad de la orden del Ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, que el 16 de marzo de 2026 había plantado veedores oficiales en la AFA por un plazo de 180 días tras denunciar presuntas irregularidades institucionales.

El nuevo mapa de poder

Para la conducción de Claudio «Chiqui» Tapia, este fallo funciona como un verdadero escudo legal frente a los intentos de intervención o fiscalización del Poder Ejecutivo Nacional. Al dictaminarse que el domicilio social en Pilar goza de «plena eficacia», la AFA logra que su poder de policía quede exclusivamente en la órbita bonaerense.

Si bien este expediente corre por un carril completamente separado de las graves denuncias penales por la «ruta de los dólares» en Miami y los bienes de lujo, en los pasillos de la calle Viamonte se festejó como un gol de media cancha: políticamente, Tapia demostró que su ingeniería legal sigue siendo efectiva para desactivar los avances de la Casa Rosada.