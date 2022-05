Condenaron a una joven por el asesinato de su hija de dos años

Micaela Noemí Colque fue condenada en Salta a prisión perpetua por homicidio calificado en perjuicio de su pequeña hija de dos años, que, en junio del año pasado, llegó sin vida a un centro de salud de la capital salteña, con signos de maltrato infantil y en estado de desnutrición y deshidratación, informaron fuentes judiciales.

El juicio colegiado estuvo a cargo de los jueces de la Sala II, Ángel Amadeo Longarte (presidente), María Gabriela González y Pablo Farah (vocales interinos).

Por el Ministerio Público intervino la fiscal de la UGAP 2, Verónica Simesen de Bielke. La defensora oficial Marcela Robles representó a la imputada, informó el diario El Tribuno de Salta.

La fiscal había pedido ayer la pena de prisión perpetua para la joven, de 25 años. que desde la semana pasada fue enjuiciada en Salta.

Durante sus alegatos, la fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, solicitó a la Sala II del Tribunal de Juicio la pena de prisión perpetua contra Colque.

En su exposición, la fiscal se explayó sobre los testimonios vertidos durante la audiencia y puntualmente los de los profesionales médicos que intervinieron y dejaron plasmado el estado de desnutrición severo y signos evidentes de malos tratos que sufría la menor.

La defensora de Colque, a su turno, pidió que su representada sea condenada a la pena de 12 años de prisión efectiva, como autora del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

En tanto, la acusada solicitó declarar ante los jueces, pero no aceptó responder preguntas, y en ese marco dio su versión de lo ocurrido, tras lo que aseguró estar arrepentida de no haber cuidado bien a su hija.

El juicio, que comenzó el jueves pasado, se desarrolla en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta, y los jueces que tienen a su cargo la audiencia de debate son Ángel Amadeo Longarte, Gabriela González y Pablo Farah.

La madre había dicho que la nena se atragantó

Los hechos ocurrieron el 21 de junio del año pasado, cuando la acusada llegó al centro de salud del barrio San Francisco Solano, de la capital salteña, con su hija en los brazos, que no presentaba signos vitales y en cambio tenía notorias lesiones en el rostro.

En ese momento, la imputada le manifestó al personal de la salita que había ido a visitar a una amiga y había dejado a su hija sola, tomando yogurt y comiendo galletitas, pero cuando regresó la encontró ahogada.

La pequeña de dos años asesinada.

En la requisitoria fiscal de elevación a juicio se dio por acreditado que Colque dejó a su hija de dos años sola durante dos días, en su domicilio de barrio San Francisco Solano.

El personal médico le realizó maniobras de reanimación, pero la niña ya no tenía signos vitales y presentaba una temperatura corporal baja, a la vez que pudieron observar a simple vista que tenía signos de golpes y escoriaciones en la cara.

Además, la pequeña presentaba un avanzado estado de desnutrición y deshidratación, y múltiples heridas contusas en todo el cuerpo.

La mujer, inicialmente, estuvo imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte, pero luego, con los elementos de convicción reunidos, se agravó la acusación.

La decisión de Simesen de Bielke de agravar la acusación contra la joven, obedeció a que, del desarrollo de las tareas investigativas, surgió que la acusada dejó a la niña de tan solo dos años, sola en su vivienda desde el domingo 20 de junio de 2020 hasta el hasta el lunes 21 en horas de la noche cuando, presuntamente regresó a su domicilio.

Esas circunstancias le permitieron sostener a la fiscal que la acusada debió representarse el resultado luctuoso al dejar a una niña sola, encerrada en una habitación, durante dos días consecutivos sin ninguna posibilidad de asistencia.