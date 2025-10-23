Confirman la prisión preventiva al imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén . Foto: Matías Subat

Un tribunal de Neuquén confirmó este jueves, de manera unánime, la prisión preventiva por ocho meses de Roberto Daniel Sánchez (59), imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko (49). La resolución fue adoptada a partir del pedido del fiscal jefe Agustín García, junto a la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry, quienes argumentaron la necesidad de mantener la medida cautelar para asegurar el desarrollo de la investigación.

El tribunal estuvo conformado por el juez Juan Guaita y las juezas Carolina García y Natalia Pelosso. La defensa de Sánchez había solicitado que la detención se cumpliera bajo modalidad domiciliaria o, en su defecto, reducir el plazo de la prisión preventiva; sin embargo, ambos planteos fueron rechazados por unanimidad.

La acusación

Según las pericias científicas, Sánchez habría causado múltiples heridas con elementos contundentes y armas blancas, lo que provocó la muerte de Semeñenko por shock hipovolémico agudo. Luego, según la investigación, trasladó el cuerpo hasta un canal de desagüe, donde fue hallado el 14 de octubre.

El martes pasado, la fiscalía formuló cargos contra el acusado por homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, conforme al artículo 80, incisos 2, 4 y 11 del Código Penal, en calidad de autor (artículo 45 del mismo código). El juez de garantías Juan Manuel Kees dio lugar a la imputación y dispuso la prisión preventiva por ocho meses.

La fiscal Guadalupe Inaudi tiene a cargo el caso. Foto: Matías Subat

Riesgos procesales

Durante la audiencia de revisión, el equipo fiscal sostuvo que persisten los riesgos procesales, especialmente el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación. Los representantes del Ministerio Público remarcaron que el imputado destruyó evidencia y se sustrajo previamente de la acción policial y judicial, por lo que consideraron que la prisión preventiva es necesaria para garantizar el avance del proceso.

“El juez de garantías fundamentó adecuadamente su decisión; la defensa plantea una disconformidad, no una arbitrariedad”, señaló el fiscal jefe Agustín García. Además, subrayó que el acusado “ocultó el cuerpo, modificó evidencia y actuó con extrema violencia”, recordando la gravedad del hecho y la expectativa de una pena de prisión perpetua.

Tras escuchar a las partes, el tribunal confirmó la medida cautelar en los mismos términos que había dispuesto el juez Kees.

Allanamiento y pruebas

El allanamiento realizado el 18 de octubre permitió detener a Sánchez y secuestrar diversos elementos de prueba. En la vivienda y en la camioneta del imputado se hallaron restos de sangre humana, una sábana, una funda de almohada, un cuchillo, un hacha y un machete.

Además, como informó Diario Río Negro, las cámaras de seguridad de la ciudad registraron movimientos que ayudaron a reconstruir el recorrido del acusado y de la víctima antes y después del crimen.

Informe forense

El informe de autopsia determinó que las lesiones sufridas por Semeñenko presentaban un patrón de “muerte violenta tipo overkill”, es decir, un número y gravedad de heridas que exceden las necesarias para causar la muerte.

Según los estudios forenses citados por la fiscalía, este tipo de patrón es frecuente en crímenes motivados por odio hacia la identidad de género o violencia de género.