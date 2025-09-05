Conformaron el jurado para el juicio por el femicidio de Marisa Coliman en Luis Beltral

Doce jurados titulares y cuatro suplentes fueron seleccionados en la audiencia realizada este viernes para el juicio por jurados que comenzará el lunes 8 de septiembre en General Roca. Se trata del proceso número 23 en la historia de Río Negro y juzgará el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, ocurridos en Luis Beltrán.

La selección se llevó a cabo en dos etapas: primero se conformó el jurado femenino y luego el masculino. Según lo establece el Código Procesal Penal provincial, el cuerpo quedó integrado por igual cantidad de hombres y mujeres, de distintas edades y localidades de la Segunda Circunscripción Judicial.

La audiencia, de carácter oral y pública, estuvo dirigida por el juez técnico Alejandro Pellizzón, quien además conducirá el debate. Participaron el Ministerio Público Fiscal, la querella, la defensa y el imputado, Nicolás Ezequiel Medina, de 23 años, que llega detenido con prisión preventiva.

Durante el procedimiento, las partes realizaron preguntas a los potenciales jurados para garantizar su imparcialidad, excluyendo a quienes tenían impedimentos o posibles intereses en el caso. Al finalizar, el juez explicó a los seleccionados sus derechos y obligaciones y formalizó la convocatoria para las jornadas de debate, previstas del 8 al 12 de septiembre en el Auditorio del Poder Judicial de Roca, en San Luis 853.

El caso que estremeció a Luis Beltrán

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió en la madrugada del 23 de julio de 2023, en una vivienda conocida como el “Conventillo de García”, donde residían Coliman y uno de sus hijos. Medina habría enviado al joven a comprar bebidas y, en ese lapso, intentando abusar de la mujer. Luego la habría atacado de manera brutal, aprovechándose de su indefensión.

Al regresar, el hijo habría sido herido con un arma blanca con la intención de matarlo. El agresor finalmente escapó del lugar, pero fue detenido poco después.

Medina será juzgado por los delitos de tentativa de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con homicidio doblemente agravado —por ensañamiento y por haber sido cometido contra una mujer en un contexto de violencia de género (femicidio)— y por tentativa de homicidio agravado.

Las partes que integrarán el juicio

El Ministerio Público Fiscal estará representado por Susana Analía Álvarez y María Teresa Adela Giuffrida. La querella actuará a través de los abogados Manuel Maza, Luciano Perdriel y Damián Torres.

La defensa del único imputado está a cargo de Juan Pablo Chirinos.

En una audiencia este viernes se confirmó el jurado popular.

Un juicio con amplia prueba y transmisión pública

El debate contará con la declaración de unos 40 testigos, presenciales y por videoconferencia, además de especialistas. También se incorporarán pruebas documentales, registros fílmicos, fotografías, elementos secuestrados y pericias forenses.

Las partes públicas del juicio serán transmitidas en vivo a través del canal institucional de YouTube, en una producción conjunta de las áreas de Comunicación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.