Convocan a marchar en Cipolletti tras la absolución en el caso Otoño Uriarte: «18 años de lucha»

El próximo 14 de agosto, en la Plaza de la Justicia de Cipolletti, familiares, amigos y organizaciones convocaron a una marcha para exigir justicia por Otoño Uriarte, tras la reciente absolución de los cuatro imputados por su femicidio. En el comunicado oficial de la convocatoria, denunciaron que esta decisión implica una nueva negación del Poder Judicial hacia la familia y la comunidad, «borrando 18 años de lucha por la verdad».

En marzo pasado, la justicia de Río Negro parecía finalmente avanzar hacia un cierre judicial al dictar prisión perpetua para Néstor Ricardo Cau, Maximiliano Manuel Lagos, José Hiram Jafri y Ángel Germán Antilaf, señalados como responsables del secuestro, abuso y femicidio de Otoño Uriarte, adolescente desaparecida en 2006 y cuyo cuerpo fue hallado meses después en un canal cercano a Cipolletti.

Sin embargo, esa condena se sustentó mayormente en indicios y sospechas, y no en pruebas directas y contundentes. Por eso, el Tribunal de Impugnación Provincial —integrado por los jueces Miguel Ángel Cardella, Carlos Mussi y Adrián Zimmermann— revisó la causa y concluyó que la sentencia original estaba fundada en valoraciones arbitrarias y violaciones al derecho a la presunción de inocencia.

El fallo unánime del TIP revocó la condena y absolvió a los acusados, ordenando además su liberación, siempre que no enfrenten otras causas penales. Esta resolución ha generado un nuevo sentimiento de injusticia y desamparo en la familia de Otoño y en gran parte de la sociedad.

La convocatoria a marchar: «18 años de lucha por la verdad»

El fallo del Tribunal de Impugnación Provincial generó una profunda indignación en la familia de Otoño Uriarte y en la comunidad de Río Negro. Desde el comunicado oficial de la convocatoria a la marcha, denunciaron que el Poder Judicial «volvió a dar la espalda a Otoño Uriarte, a su familia y a toda la comunidad», al absolver a los imputados por su femicidio, «borrando 18 años de lucha por la verdad» y contradiciendo nuevamente sus propias decisiones.

La convocatoria es para el miércoles 14 de agosto, a las 17:30, en la Plaza de la Justicia de Cipolletti. Tras la marcha, se realizará una conferencia de prensa en la que el padre de Otoño hablará con los medios.

«La verdad no sobrevive en el Poder Judicial, pero sí en nuestra lucha», expresan los convocantes.