Adolescente golpeó a una inspectora de tránsito en Neuquén: accedió a probation y una sanción millonaria

Un adolescente de 17 años que golpeó a una inspectora municipal durante un operativo de tránsito en la Isla 132 de Neuquén aceptó cumplir reglas de conducta y afrontar una multa millonaria. El acuerdo se formalizó en una audiencia realizada en la Ciudad Judicial.

Además de la sanción económica, el joven deberá reparar la motocicleta dañada y cumplir una serie de condiciones durante un año, en el marco de una Suspensión de Juicio a Prueba.

La resolución judicial

La propuesta fue presentada por el asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Matías Cabezas, de la fiscalía de Delitos Juveniles, y contó con el aval de la jueza de la Niñez y Adolescencia, Carolina García.

Durante 12 meses el adolescente deberá continuar sus estudios secundarios, conservar su empleo actual, no circular en motocicletas y realizar un taller de control de la ira. En la audiencia también expresó un breve pedido de disculpas a la víctima.

El pasado 8 de mayo de 2025, el Tribunal Municipal de Faltas Nº2 ya lo había condenado al pago de una multa de 12 millones de pesos, además de imponerle la inhabilitación para conducir todo tipo de rodados por 24 meses y la obligación de realizar un curso de educación vial.

Desde la Municipalidad adelantaron que avanzarán en la ejecución del cobro tanto de la multa como de la reparación de la motocicleta de la inspectora, estimada en 5 millones de pesos.

El ataque en la Isla 132

El hecho ocurrió el 22 de marzo del año pasado, alrededor de las 3.40, mientras la inspectora de 39 años participaba de un operativo en la Isla 132.

Según la investigación, el joven intentó impedir la actuación del personal municipal. Se acercó a la moto Honda Tornado 250 que conducía la inspectora y le dio dos patadas, provocando su caída. Cuando la mujer estaba en el suelo, la pateó y luego tomó su casco y lo arrojó contra el pavimento.

Como consecuencia, la víctima sufrió lesiones que la mantuvieron un mes sin poder desempeñar sus tareas habituales. También se registraron daños en el casco y en el móvil oficial.

El adolescente fue acusado inicialmente por daño agravado en concurso real con lesiones graves, en calidad de autor.