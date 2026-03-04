Nuevos valores de fotomultas en Neuquén: ¿cuáles son las infracciones más caras en marzo 2026?

La Municipalidad de Neuquén actualizó en su sitio web los valores de las infracciones de tránsito que se realizan a través de las fotomultas en la ciudad capital.

El nuevo esquema empezó a regir desde el 24 de febrero de 2026. Es necesario recordar que los precios cambian, generalmente, cada vez que aumenta el precio de la nafta súper en las estaciones de servicio.

Fotomultas en Neuquén: nuevos valores y las infracciones más caras

El sistema de fotomultas en Neuquén capta a los usuarios y les realiza una infracción en las siguientes ocasiones: cruzar en rojo, girar a la izquierda en lugares prohibidos, estacionar en doble fila, utilizar el celular mientras manejan, invadir la senda peatonal y circular sin el cinturón de seguridad.

En Neuquén funciona el sistema de fotomultas. Foto: gentileza.

Según lo explicado por el Ejecutivo, las faltas se calculan sobre Unidades Fijas (UF) y cada una tiene el valor de un litro de nafta súper. Las infracciones tienen un mínimo y un máximo de UF, es decir que para el mismo hecho, dependiendo la gravedad o repetición, la sanción puede crecer hasta 10 veces.

De acuerdo al esquema que informó el municipio de Neuquén, las tarifas actualizadas quedaron así:

Infracción Mínimo (UF y $) Máximo (UF y $) Pago Voluntario ($) Semáforo en Rojo 200 UF mín. ($301.000) 1500 UF máx. ($2.257.500) $150.500 Invasión Senda Peatonal 100 UF mín. ($150.500) 200 UF mín. ($301.000) $75.250 Giro Indebido 100 UF mín. ($150.500) 300 UF máx. ($451.500) $75.250 Circular sin Cinturón de Seguridad 50 UF mín. ($75.250) 500 UF máx. ($752.500) $37.625 Utilizar el Celular mientras se Maneja 100 UF mín. ($150.500) 500 UF máx. ($752.500) $75.250 Estacionar en Doble Fila 50 UF mín. ($75.250) 500 UF máx. ($752.500) $37.625

De acuerdo a este esquema, la infracción más cara es la de cruzar sin respetar el semáforo en rojo que tiene un mínimo de $301.000 y un máximo de $2.257.500.