Causa Dobra: le reformularon cargos a los imputados por el crimen de Roca

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro reformuló los cargos en la investigación por el homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el 17 de abril de 2025 en General Roca, a partir de nuevos elementos obtenidos del análisis del teléfono celular de la víctima. El avance tecnológico permitió precisar las circunstancias del hecho y las responsabilidades de cada uno de los imputados, según lo expuesto en una audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial.

De acuerdo con la acusación, el crimen ocurrió entre las 19:48 y las 20:23, detrás de la defensa aluvional de la ciudad, cuando cuatro personas agredieron a Dobra de la Canal con golpes y un arma de fuego, cumpliendo un plan ideado por un quinto hombre. La víctima fue arrastrada y abandonada detrás de unos arbustos, donde murió a causa de las lesiones en el cráneo.

Los agresores luego robaron su automóvil, ingresaron a su departamento con su propia llave y sustrajeron una bicicleta y una consola de juegos. Además, un sexto y un séptimo implicado habrían encubierto el crimen: uno ocultando información a la policía y otro escondiendo el vehículo sustraído.

Imputan a siete personas por homicidio triplemente agravado: el celular de la víctima fue clave

El fiscal del caso atribuyó a dos adultos la autoría del homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, la intervención de menores y el uso de un arma de fuego; a uno de ellos se le sumó el delito de hurto calificado.

A tres adolescentes se les imputó el mismo homicidio en concurso con hurto, mientras que un cuarto menor fue acusado además de portación ilegal de arma de fuego. Finalmente, las dos personas mencionadas por obstaculizar la investigación fueron imputadas por encubrimiento agravado.

El análisis del celular, realizado por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General en Viedma, permitió recuperar más de 1.400 puntos de geolocalización, además de llamadas, mensajes, videos e imágenes que vinculan a los imputados entre sí y con la víctima.

El juez de Garantías tuvo por reformulados los cargos y declaró la causa como compleja, lo que extiende el plazo de investigación hasta el 9 de mayo de 2026. También se prorrogó la prisión preventiva de los adultos y las medidas cautelares para los menores, mientras continúa la investigación para esclarecer el crimen.