Crimen en El Bolsón: confirman prisión preventiva para el acusado del homicidio de Julián Salvo

La Justicia rionegrina rechazó los planteos de la defensa y determinó que el imputado por el asesinato de Julián Daniel Salvo permanecerá detenido en prisión preventiva hasta el 2 de junio de 2026. Durante la audiencia realizada hoy, la fiscalía logró desestimar el pedido de modificar la calificación legal y ratificó los riesgos procesales vigentes.

El hecho: una persecución fatal en el barrio Irigoyen

El homicidio bajo investigación ocurrió durante la madrugada del 29 de septiembre de 2025 en una vivienda del barrio Irigoyen, en El Bolsón. Según la acusación fiscal, el imputado salió de su domicilio portando un arma blanca y, tras iniciar una discusión con la víctima, la persiguió para asestarle múltiples puñaladas que le causaron la muerte.

A pesar de que el acusado brindó su versión de los hechos ante el magistrado —intentando alinear su relato con la teoría de la defensa—, la fiscalía reafirmó la imputación por homicidio simple. Los acusadores descartaron de plano que se tratara de una «riña», señalando que fue el imputado quien ejerció una violencia directa y unilateral sobre Salvo.

Rechazo a los planteos de la defensa

La defensa del imputado había solicitado el cese de la prisión preventiva o, en su defecto, una medida cautelar menos gravosa, cuestionando además la calificación legal provisoria. Sin embargo, el Juez de Garantías fue contundente al rechazar estas pretensiones.

El magistrado consideró que no corresponde modificar la calificación sin una reformulación de cargos previa, subrayando que el hecho investigado no ha sufrido variaciones desde el inicio del proceso. Asimismo, aclaró que la discusión profunda sobre las pruebas debe reservarse para la etapa del juicio oral.

Riesgo de entorpecimiento y temor en los testigos

Uno de los puntos clave para mantener la detención fue la persistencia del peligro de entorpecimiento de la investigación. La fiscalía advirtió sobre posibles influencias del acusado hacia testigos cercanos, una postura que fue reforzada por la querella.

La representación de la familia de la víctima remarcó la existencia de hechos recientes que evidenciarían interferencias en la causa, sumado al estado de temor manifiesto de familiares y testigos. El juez valoró estos puntos y recordó que la defensa ya había acordado previamente la continuidad de la medida, sin que surgieran cambios sustanciales que justifiquen una revisión en este momento.