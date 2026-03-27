Crimen en el barrio La Alameda de Cipolletti: prisión preventiva para el acusado de matar a un vecino tras una discusión

La Justicia de Cipolletti formuló cargos este viernes contra un hombre investigado por el asesinato de Francisco Javier Contreras Ojeda. El hecho, ocurrido a plena luz del día en el sector noreste de la ciudad, se habría originado por un conflicto previo entre ambos.

Un ataque fatal en el Pasaje 4

El trágico episodio tuvo lugar ayer, aproximadamente a las 18:10, en las inmediaciones del Pasaje 4 del barrio La Alameda. Según el relato del fiscal del caso durante la audiencia en el Foro Penal, la víctima se encontraba frente a su domicilio cuando interceptó al imputado.

Lo que comenzó como una fuerte discusión entre conocidos terminó en una agresión letal. El fiscal sostuvo que el acusado atacó «intempestivamente» a Contreras Ojeda con un arma blanca, propinándole al menos cuatro puntazos en la región torácica. Las heridas en zonas vitales provocaron hemorragias masivas que derivaron en la muerte inmediata de la víctima.

Las pruebas que complican al imputado

Para sustentar la acusación de homicidio simple, la fiscalía presentó un sólido cuerpo de evidencias que incluye los testimonios de dos vecinos que presenciaron el ataque y brindaron detalles clave.

Además se sumaron las declarciones de allegados tanto de la víctima como del victimario y los resultados de los peritajes oficiales, entre ellos los informes del Gabinete de Criminalística, la médica policial y los efectivos que realizaron el operativo de detención.

El debate por la «Legítima Defensa»

Durante la audiencia, el defensor oficial no cuestionó la existencia del hecho, pero sí la calificación legal. La defensa argumentó que el imputado no tuvo intenciones de matar, sugiriendo que podría tratarse de un caso de legítima defensa o un exceso en la misma, alegando que se ignoran elementos subjetivos que podrían justificar el accionar del detenido.

Cuatro meses tras las rejas

A pesar de los planteos de la defensa, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un término de cuatro meses.

Además, se dictó la prisión preventiva del acusado por el mismo plazo, fundamentada en el peligro de entorpecimiento de la investigación hasta la llegada del juicio.