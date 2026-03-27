Unifican condenas para un homicida de Bariloche, que deberá cumplir 24 años de prisión

Un hombre que cumple condena en Viedma por un homicidio cometido hace cinco años en Bariloche y que acumulaba otros hechos delictivos con sentencia firme deberá cumplir una pena unificada de 24 años, según lo resolvió hoy un tribunal de tres jueces luego de escuchar a las partes.

Juan Pablo Vera tomó conocimiento del veredicto de manera remota y confirmó su aceptación con visible dificultad, ya que arrastra varios problemas serios de salud, incluida una parálisis de miembros inferiores y una traqueotomía. La causa principal que lo tuvo como autor responsable fue la del homicidio de Rodrigo Navarro, por el cual le impusieron 14 años de prisión.

La querella en representación de los familiares de Navarro informó en la audiencia realizada hoy que prestaban acuerdo para la unificación de penas en 24 años, lo cual resultó determinante.

El monto de la pena terminó convalidada por el tribunal “no es poco”, admitió el juez Gregor Joos. Pero le recordó al condenado que por la suma “aritmética” con sus causas previas le hubieran correspondido 31 años y que por la fecha de los hechos le aplicaron la versión anterior del Código Penal, que permitía la unificación con quitas cuando existía razón fundada. Esa posibilidad está vedada desde marzo de 2025, cuando una nueva ley impuso la sumatoria rígida como única opción.

Joos le explicó a Vera que en este caso “la composición de pena lo ha beneficiado”. El fallo emitido hoy lleva la firma de Joos y la de sus colegas Marcelo Álvarez Melinger y Marcos Burgos.

Los jueces consideraron en esencia que el acuerdo estaba “ampliamente fundamentado” y que si bien la rebaja de la pena no se adoptó “por razones humanitarias”, hubo motivaciones de ese tipo “en el fondo” de la cuestión, dado que la querella participó en forma activa y “los familiares del fallecido quisieron darle un corte a la situación”.

Una historia marcada por la violencia

La fiscal Betiana Cendón reconstruyó el largo currículum delictivo de Vera, quien ya había sido condenado en agosto de 2015 por un robo agravado por uso de arma de fuego, y se le unificó con otra condena anterior de 7 años y 6 meses. En aquel momento quedó entonces obligado a cumplir una pena de 16 años de prisión.

Luego fue enjuiciado por el homicidio de Navarro y recibió una nueva condena de 14 años, impuesta en agosto de 2022, y al año siguiente recibió otra de 1 año por el delito de coacción.

Cendón dijo que la unificación lineal le hubiera significado a Vera una pena total de 31 años, pero luego de “un trabajo con la familia” de Navarro, y de considerar “cuestiones de salud”, así como “informes criminológicos” emitidos en Viedma, terminaron por convenir una pena unificada de 24 años de prisión.

Los jueces se aseguraron de que tenían el aval pleno de la abogada querellante Ana Vera y de la defensora Blanca Alderete, quien describió las dolencias que padece Vera. Dijo que vive en forma permanente con una cánula por la traqueotomía, una sonda para orinar y que tiene pendientes nuevas cirugías por dos hernias.

Los jueces también pidieron información específica sobre la conducta del condenado en el penal y les aseguraron que es “favorable”, lo cual fue considerado para homologar el acuerdo.