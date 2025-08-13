Crimen en la Autovía Norte de Neuquén: un tribunal ratificó la prisión perpetua para Lucas Veroiza

La Justicia de Neuquén ratificó la perpetua de Lucas Veroiza por el homicidio de Lucas Telmo.

El Tribunal de Impugnación de Neuquén declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa de Lucas Veroiza y confirmó la condena a prisión perpetua por el homicidio triplemente agravado de Lucas Telmo. El crimen ocurrió en febrero de 2024 en la Autovía Norte y fue calificado por el uso de arma de fuego, alevosía y concurso premeditado de dos o más personas.

Veroiza fue hallado culpable en diciembre pasado por un jurado popular, junto a Darwin Patricio Navarrete y Maximiliano Bovino, como coautor del asesinato. Los tres fueron acusados de planificar y ejecutar el ataque como parte de un ajuste de cuentas vinculado a la venta de drogas.

Un crimen planificado

El hecho se produjo el 16 de febrero de 2024, cerca de las 18, cuando los acusados interceptaron a Telmo en un tramo de la Ruta 22, en el sector antes conocido como Autovía Norte. Según la fiscalía, el ataque fue cuidadosamente planificado y ejecutado con armas de fuego, sin darle oportunidad a la víctima de defenderse.

En abril de este año, el juez Luciano Hermosilla dictó la pena de perpetua a Veroiza, en línea con lo que prevé el Código Penal para este tipo de homicidios agravados. La audiencia de cesura se realizó por separado debido a la renuncia de su abogado defensor en febrero de 2025.

Rechazo del recurso y cierre judicial

Los jueces Federico Sommer, Andrés Repetto y Nazareno Eulogio resolvieron que el planteo de la defensa carecía de fundamentos para modificar la sentencia, ratificando así la resolución del jurado popular.

En junio, Navarrete y Bovino habían obtenido el mismo resultado adverso al intentar impugnar sus condenas. Con esta decisión, queda firme la pena de prisión perpetua para los tres coautores del crimen, cerrando uno de los casos más resonantes de los últimos años en la provincia.