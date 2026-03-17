Causa Cuadernos: Cristina Kirchner salió de su departamento y se dirige a declarar en Comodoro Py

Cristina Kirchner regresa al centro del escenario judicial. Este martes, a las 9 de la mañana, la expresidenta deberá sentarse frente al Tribunal Oral Federal 7 para su declaración indagatoria en el juicio por la «Causa Cuadernos».

La cita no es opcional: la Justicia ratificó la obligatoriedad de su presencia física, marcando un hito en el proceso que investiga una presunta estructura de sobornos en la obra pública entre 2003 y 2015.

Cristina Kirchner salió de su casa y se encamina a Comodoro Py Pasadas las 8:30 de la mañana, Cristina Kirchner abandonó su departamento de la calle San José 1111 con destino a los tribunales de Retiro. En medio de un clima de euforia, la exmandataria protagonizó el momento de la mañana: antes de que el vehículo acelerara, se paró sobre el estribo del auto para saludar con ambos brazos a la multitud que realizaba el «aguante».





El traslado estuvo marcado por un fuerte operativo de seguridad, pero con un detalle que no pasó desapercibido para los analistas judiciales: pese a que Cristina cumple en ese domicilio una condena a seis años de prisión por la Causa Vialidad, salió del edificio custodiada únicamente por sus agentes habituales, sin presencia visible de efectivos del Servicio Penitenciario. POLÍTICA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER SALE A DECLARAR A COMODORO PY FOTO GUILLERMO RODRIGUEZ ADAMI Militancia y banderas frente a la casa de Cristina Kirchner antes de declarar El barrio porteño de Constitución amaneció este martes con un paisaje atípico. Desde la madrugada, cientos de militantes de La Cámpora y seguidores de Cristina Kirchner se concentran frente a su domicilio en la calle San José al 1100, en una muestra de apoyo antes de su presentación ante la Justicia.





Con banderas, cánticos y un fuerte operativo de seguridad, la militancia espera la salida de la expresidenta, quien tiene previsto arribar a los tribunales de Comodoro Py a las 9 de la mañana. La estrategia de defensa: el foco en los «arrepentidos» La comparecencia llega después de que la justicia cerrara la puerta a los últimos manotazos de ahogado de la defensa. El abogado Carlos Beraldi ya adelantó cuál será el eje del descargo: la falta de validez de las pruebas originales.





Para la defensa, las anotaciones de Oscar Centeno son pruebas «manipuladas» que carecen de rigor técnico.





El punto más caliente de la jornada será el cuestionamiento a los 31 imputados colaboradores. Kirchner sostiene que esos testimonios fueron obtenidos bajo mecanismos de extorsión, una tesis que busca invalidar toda la instrucción del caso. Cristina Kirchner declara este martes en Comodoro Py por la Causa Cuadernos La expresidenta fue citada a declarar este martes 17 de marzo por el Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, responsables de llevar adelante el juicio.





El tribunal frente a frente

El juicio está en manos de los magistrados Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Ellos deberán desgranar si existió o no la supuesta cartelización de la obra pública. No solo Cristina está en la mira; el banquillo de los acusados incluye a figuras de peso como el exministro Julio De Vido y una larga lista de empresarios que, en su momento, confesaron pagos irregulares.

Desde la madrugada, el barrio de Constitución cambió su fisonomía. Militantes y dirigentes se concentran en la puerta del domicilio de la expresidenta, en San José 1111, para escoltarla en una caravana hacia Comodoro Py.