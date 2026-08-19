Caso Facundo Moyano: declaran dos médicas que atendieron a Candela Arizaga

Este miércoles continúa la ronda de declaraciones en la causa que tiene como acusado a Facundo Moyano por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad de su novia, Candela Arizaga. En esta nueva jornada, la investigación avanzará con el testimonio de dos médicas que intervinieron tras el episodio.

Según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, este miércoles será el turno de Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a Arizaga en el lugar de los hechos, y de Karina Pinto, médica legista de la División de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad.

Pinto fue quien estuvo a cargo de realizar el informe médico de Moyano durante su detención, por lo que su declaración se suma a las medidas que buscan reconstruir qué ocurrió durante las horas posteriores al episodio denunciado.

Caso Facundo Moyano: qué declararon los policías citados por la Fiscalía

En las últimas horas también se presentaron ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires tres efectivos policiales que tuvieron diferentes intervenciones durante las primeras horas de la investigación.

Este martes 18 de agosto fueron citados el inspector Matías Ríos, de la Policía de la Ciudad; Estefanía Verón, la agente que acompañó a Arizaga durante su traslado al Hospital Pirovano; y Silvana Salerno, integrante de la Brigada de Género de la Policía de la Ciudad.

Salerno fue quien entrevistó a Arizaga mientras permanecía internada, por lo que su testimonio forma parte de la reconstrucción de los hechos que lleva adelante la Fiscalía.

Quiénes declararán este jueves en la causa contra Facundo Moyano

La ronda de testimoniales continuará este jueves 20 de agosto, cuando está previsto que declare Miriam Josefina García, empleada doméstica de Moyano, quien habría llegado al departamento poco después de lo ocurrido.

Para la misma jornada también se espera la declaración de una médica del Hospital Pirovano, centro de salud al que fue trasladada Arizaga tras el episodio.

De esta manera, la Justicia continúa reuniendo testimonios y elementos para avanzar en la investigación contra Facundo Moyano, acusado por presuntas lesiones y la supuesta privación ilegítima de la libertad de Candela Arizaga.