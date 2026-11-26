Las Grutas recibirá cuatro jornadas de actividades culturales, con música, danza, teatro y propuestas artísticas. Foto: gentileza.

Las Grutas será escenario de cuatro jornadas de propuestas artísticas y culturales con una nueva edición de los Encuentros Culturales Rionegrinos, que reunirá actividades vinculadas con la danza, el teatro, la música, las letras, las artes visuales y el ajedrez.

El cronograma comenzó este miércoles 25 de noviembre y continuará hasta el sábado 28, con propuestas distribuidas en distintos espacios de la localidad, entre ellos el Polideportivo Municipal, la Casa de la Cultura, la Biblioteca Popular Luis Piedrabuena y la playa, en la tercera bajada.

Qué actividades habrá este jueves en Las Grutas

La jornada del jueves 26 estará dedicada al folklore, con actividades teatrales durante la mañana y la tarde y propuestas de danza por la noche.

De 10 a 12 y de 15 a 17: teatro en la Casa de la Cultura.

teatro en la Casa de la Cultura. 15: intervención en letras corpóreas.

intervención en letras corpóreas. 20: danzas folklóricas en el Polideportivo Municipal.

danzas folklóricas en el Polideportivo Municipal. 22.30: presentación del Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino, en el Polideportivo Municipal.

Viernes: ajedrez, historias breves y música en vivo

El viernes 27 la agenda combinará propuestas audiovisuales, intervenciones artísticas, una competencia de ajedrez y espectáculos musicales.

14: torneo de ajedrez en la Casa de la Cultura.

torneo de ajedrez en la Casa de la Cultura. 15: presentación de Historias breves (videominutos) en la Sala Digital de la Casa de la Cultura.

presentación de Historias breves (videominutos) en la Sala Digital de la Casa de la Cultura. Intervención artística: en la Biblioteca Popular Luis Piedrabuena.

en la Biblioteca Popular Luis Piedrabuena. 20: música en vivo en el Polideportivo Municipal.

música en vivo en el Polideportivo Municipal. 23: presentación de Pez Diablo en el Polideportivo Municipal.

El sábado habrá lecturas, música y una partida de ajedrez comunitaria

La última jornada de los Encuentros Culturales Rionegrinos en Las Grutas tendrá actividades desde la tarde y continuará durante la noche con música en vivo.

15: lecturas, performances y sonoridad andina en la Biblioteca Popular Luis Piedrabuena.

lecturas, performances y sonoridad andina en la Biblioteca Popular Luis Piedrabuena. Partida de ajedrez comunitaria: en la Casa de la Cultura.

en la Casa de la Cultura. 19.30: música en vivo con IUPA, en el Polideportivo Municipal.

música en vivo con IUPA, en el Polideportivo Municipal. 20: música en vivo en el Polideportivo Municipal.

música en vivo en el Polideportivo Municipal. 23: presentación de Estepa, a cargo del IUPA, en el Polideportivo Municipal.

Dónde se realizarán las actividades

Las propuestas se distribuirán en distintos espacios de Las Grutas:

Polideportivo Municipal: El Cóndor 395.

El Cóndor 395. Casa de la Cultura: Viedma 700.

Viedma 700. Biblioteca Popular Luis Piedrabuena: Villa Regina 589.

Villa Regina 589. Playa, tercera bajada: Intendente Breciano 200.

Las actividades forman parte de los Encuentros Culturales Rionegrinos, impulsados por Cultura de Río Negro junto al Gobierno provincial y el Municipio de San Antonio.