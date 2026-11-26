Un giro preciso, una frenada sobre la tierra y una indicación apenas perceptible del jinete. Detrás de cada movimiento hay horas de entrenamiento, cuidados cotidianos y una relación que se construye con paciencia. El mundo de los caballos criollos reúne tradición, crianza y deporte, tres aspectos que encuentran un espacio de expresión en las competencias ecuestres.

En Neuquén y Río Negro, esta actividad mantiene un estrecho vínculo con la cultura rural. Criadores, entrenadores y jinetes comparten una pasión que trasciende lo deportivo y contribuye a preservar las costumbres y los conocimientos asociados a la vida de campo.

Una raza que se distingue por su versatilidad

Descendiente de los caballos introducidos por los españoles en América, el criollo desarrolló, a lo largo de los siglos, características que le permitieron adaptarse a diferentes geografías y condiciones climáticas.

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Su resistencia, rusticidad, agilidad y capacidad de adaptación lo convirtieron en un compañero fundamental para las tareas rurales, especialmente aquellas vinculadas con el manejo de ganado.

Estas cualidades también encuentran su expresión en las competencias ecuestres, donde se ponen a prueba la destreza, la velocidad, el equilibrio y la capacidad de respuesta del animal.

El vínculo entre el caballo y el jinete

Detrás de cada presentación existe un trabajo que comienza mucho antes de ingresar a la pista. La alimentación, el descanso, la atención veterinaria y el entrenamiento forman parte de una preparación que requiere dedicación y constancia.

El jinete, por su parte, necesita conocer las respuestas de su caballo, interpretar sus movimientos y desarrollar una comunicación cada vez más precisa.

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La confianza entre ambos es uno de los pilares fundamentales de la actividad. Una maniobra que ante los ojos del espectador puede parecer sencilla es, muchas veces, el resultado de meses de preparación.

Del trabajo de campo a la competencia

Una de las máximas expresiones deportivas de la raza es el Freno de Oro, una competencia de prestigio sudamericano que evalúa de manera integral las condiciones del caballo criollo.

Además de observar su conformación física y sus características raciales, se realizan pruebas funcionales que incluyen andares, giros, frenadas y ejercicios con ganado.

La combinación de estas instancias permite valorar el desempeño del ejemplar en diferentes situaciones, muchas de ellas relacionadas con las habilidades necesarias para el trabajo rural.

Así, la competencia se convierte también en una herramienta para preservar y promover las cualidades de la raza, manteniendo vigente una tradición que encuentra en el deporte una nueva forma de expresión.

Una cita con los caballos criollos en Plottier

Del 26 al 28 de noviembre, Plottier será sede de una prueba credenciadora del Freno de Oro, una de las competencias más prestigiosas y exigentes del caballo criollo en Sudamérica.

El encuentro se desarrollará en calle Candolle 3400 y contará con el acompañamiento de La Sarita Polo Club.

Durante las tres jornadas se evaluarán las características morfológicas y funcionales de los ejemplares, en una instancia que forma parte del recorrido hacia las siguientes etapas de la competencia.

Será una oportunidad para acercarse al mundo de los caballos criollos, conocer el trabajo de sus protagonistas y disfrutar de una actividad que combina tradición rural y exigencia deportiva.