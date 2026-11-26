La Oficina de Turismo de las Islas Malvinas distribuyó un comunicado entre los operadores turísticos y empresas de cruceros —en nombre de Stanley Growers Limited, la firma encargada del mantenimiento del Cementerio de Darwin— para establecer estrictas pautas de comportamiento dentro del predio donde descansan los soldados argentinos caídos en 1982. La disposición, difundida también por la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, se conoció luego del viaje de una delegación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, cuyos integrantes depositaron en el lugar una camiseta de la Selección Argentina firmada por Lionel Messi junto a una réplica de la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

Si bien desde agosto de 2014 rige en todo el territorio isleño una normativa que sanciona la exhibición de símbolos nacionales argentinos y contempla la declaración de “persona no grata”, el Cementerio de Darwin funcionaba como una excepción sujeta a condiciones específicas. De acuerdo con el documento oficial, dentro del predio se permite colocar insignias argentinas sobre una tumba o una cruz —siempre que no contengan consignas ni manifiestos políticos, aunque pueden llevar el nombre del soldado o de su unidad militar—, pero si se sostienen desplegadas con las manos ahora deben mantenerse como máximo a la altura de la cintura: elevarlas a la altura de los hombros o sobre la cabeza está prohibido por considerarse una manifestación política.

El protocolo también veda la fijación de placas en las cruces y en el muro del cenotafio donde figuran los nombres de los 649 caídos, así como la realización de inscripciones. El escrito advierte que quienes incumplan estas pautas se exponen a ser retirados del lugar e incluso deportados, y solicita respetar las señales y cintas de seguridad debido a las tareas de mantenimiento que se ejecutan sobre la piedra que rodea el predio.

Las precisiones sobre la prohibición de adherir placas se difundieron pocas semanas después de la controversia desatada por un informe del canal chileno Teletrece. Durante una cobertura realizada en octubre, el cronista Samuel Rojas registró placas recordatorias —entre ellas una enviada desde Comodoro Rivadavia en abril de 2026—, listones, pulseras y figuras religiosas arrojadas entre los pastizales detrás del cercado y a espaldas de la Cruz Mayor. Mientras el periodista trasandino señaló que esos objetos suelen ser retirados porque las inscripciones con el nombre “Malvinas” son consideradas una provocación por los residentes locales, las autoridades isleñas sostuvieron que el retiro respondió a las obras de remodelación y remarcaron que nunca estuvo permitido fijar placas en las instalaciones.

La ofrenda de la camiseta de Messi y el mensaje de veteranos de Malvinas en Darwin

En ese contexto de controles, los veteranos del CECIM La Plata concretaron su homenaje ante las cruces blancas, ubicadas a 88 kilómetros de Puerto Argentino. La prenda entregada en el lugar es una réplica exacta de la que vistió el capitán rosarino en Atlanta durante la semifinal del Mundial 2026, encuentro en el que el seleccionado argentino venció por 2 a 1 a Inglaterra.

“Agradecemos a la @Argentina por enviarnos la camiseta réplica de la que usó Lionel Messi contra Inglaterra, firmada por él. Especialmente a nuestro amigo Luis Martin y a los trabajadores de la utilería. La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin”, publicó la entidad en sus redes sociales al compartir las imágenes del viaje.

En un video grabado dentro del cementerio, uno de los excombatientes destacó el triunfo deportivo en Estados Unidos —al que comparó en orgullo con la victoria de la Selección de Diego Maradona en 1986— y agradeció al cuerpo técnico, a los jugadores, a los trabajadores del predio y en especial a Messi.

Agradecemos a la @Argentina por enviarnos la camiseta réplica de la que usó Lionel Messi contra Inglaterra, firmada por él. Especialmente a nuestro amigo Luis Martin y a los trabajadores de la utilería La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin https://t.co/RUXiu196Zm — CECIM La Plata (@cecimlaplata) November 24, 2026

Asimismo, reivindicó a Giovani Lo Celso y al plantel por haber desplegado en el campo de juego el trapo confeccionado por jóvenes de Fuerte Apache con la consigna “Las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas”, gesto al que definió como “un acto increíblemente valiente, desafiando a todo el poder” y “una acción política como no hubo en décadas”.

A su vez, los veteranos colgaron banderas en Monte Longdon y hasta se filmaron bajo el grito «¡El que no salta es un inglés!».

En el Monte Longdon se salta… https://t.co/Zx6f7ELeN6 November 25, 2026

El Monte Longdon también es argentino https://t.co/aVpAReH7Pk — CECIM La Plata (@cecimlaplata) November 23, 2026

Durante la recorrida por el archipiélago, la delegación platense también registró el testimonio del exsoldado “Cangui” Mercante, integrante del Regimiento 7, en el mismo puesto de avanzada —situado a unos 800 metros de su compañía— donde resultó gravemente herido el 12 de junio de 1982. Frente al pozo circular dejado por el impacto del proyectil, donde aseguró que nunca volvió a crecer vegetación, relató que regresaba de cumplir guardia nocturna junto a un cabo tras los combates en Monte Longdon cuando escucharon el silbido de un bombardeo.

Mercante recordó que una bomba estalló a unos 15 metros antes de que lograra ingresar a su trinchera y que una esquirla le destrozó una pierna. Ante la falta de comunicaciones por radio, su compañero “Titín” Luchetti pidió auxilio a los gritos hasta que acudieron otros soldados, entre ellos “Tornillo”, Germán y Mario Volpe, un estudiante de medicina que cumplía funciones de enfermero. Según evocó el veterano, Volpe le apretó una arteria para frenar la hemorragia, se negó a ceder la única camilla disponible al cabo —que tenía heridas leves— pese a la orden de un suboficial y le aplicó la única dosis de morfina con la que contaban antes de evacuarlo hacia el puesto de enfermería.

Polémica en el cementerio Darwin de Malvinas

La prohibición de adherir placas recordó la controversia desatada por un informe del canal chileno Teletrece. Durante una cobertura realizada en octubre, el cronista Samuel Rojas registró placas recordatorias —entre ellas una enviada desde Comodoro Rivadavia en abril de 2026—, listones, pulseras y figuras religiosas arrojadas entre los pastizales detrás del cercado y a espaldas de la Cruz Mayor.

Mientras el periodista trasandino señaló que esos objetos suelen ser retirados porque las inscripciones con el nombre “Malvinas” son consideradas una provocación por los residentes locales, las autoridades isleñas sostuvieron que el retiro respondió a las obras de remodelación y remarcaron que nunca estuvo permitido fijar placas en las instalaciones.