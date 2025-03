Cumplirá 4 años de prisión por manejar ebrio y causar la muerte de una joven: su fallo quedó firme en Roca

El fatídico hecho ocurrió durante una madrugada de octubre de 2021 en la zona norte de Roca. Un Peugeot 206, que avanzaba a alta velocidad, perdió el control al cruzar del asfalto al ripio y se estrelló contra un árbol. En su interior viajaban cinco jóvenes. El conductor, Kevin David López, tenía 1.46 gramos de alcohol en sangre y una licencia de conducir inhabilitada.

Florencia Belén Moreno, una de las pasajeras, no sobrevivió al impacto. Otras dos personas sufrieron heridas leves. La tragedia fue el desenlace de una cadena de imprudencias: un joven al volante, alcoholizado, sin permiso para conducir y con exceso de velocidad.

Una condena firme y la orden de detención inmediata

A más de tres años del siniestro, la Justicia dictó la sentencia definitiva: cuatro años de prisión efectiva y diez de inhabilitación para manejar. La Corte Suprema rechazó la apelación y el Tribunal de Roca ordenó la inmediata detención del condenado.

El fallo determinó que López fue responsable del delito de “homicidio culposo doblemente agravado”, debido a la conducción imprudente y el nivel de alcohol en sangre. Además, destacaron que su licencia había sido retirada antes del hecho, lo que refuerza la gravedad de la infracción.

Las pruebas del caso y el impacto del choque

Los informes periciales fueron contundentes: el vehículo circulaba a 79 km/h en una zona donde la velocidad permitida era mucho menor. Al cambiar de superficie, López perdió el control y se produjo el choque fatal.

El Tribunal también consideró el principio de confianza en el tránsito: cuando una persona sube a un auto, confía en que el conductor actuará de forma responsable. En este caso, la negligencia fue evidente y tuvo consecuencias irreversibles.

El juicio y la condena a prisión efectiva

Durante el juicio, la fiscalía y la querella pidieron cinco años de prisión, mientras que la defensa intentó reducir la pena a tres. Finalmente, el Tribunal de Juicio de Roca, integrado por los jueces Fernando Sánchez Freytes, Alejandro Pellizzón y Maximiliano Camarda, dictaminó que cuatro años era una pena acorde a la gravedad del hecho.

El fallo subrayó que el Derecho Penal no permite compensar culpas: el hecho de que las víctimas no llevaran cinturón de seguridad no disminuye la responsabilidad de quien conducía de manera temeraria.

¿Por qué la pena es de prisión efectiva?

El Tribunal consideró varios factores a la hora de imponer la pena. Por un lado, la existencia de dos agravantes: el estado de ebriedad y la inhabilitación para conducir. Por otro, la pluralidad de víctimas: una joven fallecida y dos pasajeros heridos.

El veredicto también menciona la necesidad de que López cumpla un tratamiento penitenciario para su reinserción social y para internalizar la responsabilidad de sus actos. «El objetivo es que comprenda la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar futuras tragedias», remarcaron los jueces.

El futuro de Kevin López tras la orden de detención

Con la sentencia firme y la orden de detención en marcha, López debe ser trasladado a la unidad penitenciaria que disponga el Servicio Penitenciario de Río Negro. Allí cumplirá su condena mientras recibe el tratamiento correspondiente.