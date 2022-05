De qué se trata la rehidratación para cadáveres: lo cuenta Federico García Bravo

Cárdenas aún no patentó su fórmula, por demás útil para identificar víctimas de crímenes.-

Como todos los martes, el licenciado en Criminología y Ciencias Forenses Federico Bravo García trajo su columna para en «En eso estamos» de RN Radio.

En esta oportunidad, Fede nos contó la historia del doctor Alejandro Cárdenas y la técnica de rehidratación para cuerpos momificados, nacida a la luz de la enorme cantidad de crímenes que ocurren en Ciudad Juárez y la necesidad de dar justicia a familias y amigos de las personas desaparecidas.

«Cuando un cuerpo se momifica no hay agua, no hay bacterias y no hay putrefacción. Tampoco atrae roedores, moscas o mamíferos, y queda en esas condiciones. Se retrae la piel perdiendo lunares, cicatrices, tatuajes y hematomas«, explicó Federico sobre las bases del proceso.

«Todavía no se dio a conocer la fórmula química, porque es una técnica desarrollada por Cárdenas y no está patentada», concluyó.

