Declaran culpable al chofer del minibús que chocó y mató a un trabajador vial en la Ruta 40 cerca de Zapala

Un tribunal de juicio declaró por unanimidad la responsabilidad penal de Leandro Javier Dinamarca por la muerte de Carlos Catalán, un trabajador de la Dirección Provincial de Vialidad, y por las lesiones sufridas por otros dos operarios. Los jueces concluyeron que el imputado conducía con exceso de velocidad y sin la atención necesaria para advertir un vehículo que se encontraba detenido sobre la Ruta 40.

El veredicto coincide con la calificación de homicidio culposo y lesiones culposas que había solicitado el fiscal del caso, Marcelo Jofré, durante el debate.

El hecho y la mecánica del siniestro

El trágico episodio ocurrió el 22 de noviembre de 2024, a unos 23 kilómetros al sur de la ciudad de Zapala. La víctima fatal, Carlos Catalán, junto a dos compañeros de trabajo, viajaban en una camioneta oficial de Vialidad Provincial que sufrió un desperfecto mecánico y debió detenerse en la banquina.

Según la reconstrucción validada por el tribunal, los tres trabajadores decidieron empujar la camioneta hacia el asfalto para intentar arrancarla. Allí realizaron la maniobra sin colocar balizas, conos ni ninguna otra advertencia para el resto de los conductores.

Conforme a lo expuesto, Dinamarca circulaba al mando de un minibús a 103 km/h, en un tramo donde la velocidad máxima permitida era de 90 km/h.

Las pericias presentadas por la fiscalía resultaron determinantes: demostraron que la camioneta era perfectamente visible desde una distancia de 185 metros. A pesar de contar con ese margen, Dinamarca mantuvo una velocidad constante —no se hallaron huellas de frenado— e impactó de lleno contra la parte trasera del vehículo menor.

El fuerte choque provocó la muerte instantánea de Catalán y heridas de diversa consideración en sus dos compañeros.

Los argumentos del tribunal

El tribunal de juicio, integrado por los magistrados Laura Barbé, Ignacio Pombo y Diego Chavarría Ruiz, consideró acreditado que las víctimas incurrieron en una conducta antirreglamentaria al introducir el vehículo averiado en la calzada sin señales lumínicas o refractarias.

«Esa circunstancia no exime de responsabilidad a Dinamarca, ya que disponía del tiempo y la distancia suficientes para advertir el obstáculo en la ruta y evitar la colisión», señalaron los jueces en el fallo.

Descartaron la «culpa temeraria» y hubo una absolución parcial

Aunque el imputado fue declarado culpable del homicidio y las lesiones culposas, los jueces descartaron el agravante de culpa temeraria que pretendía la fiscalía. El tribunal entendió que durante las audiencias no se logró demostrar que el acusado se hubiera representado el riesgo del resultado y que, aun así, hubiera decidido continuar con su marcha de manera indiferente.

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal desistió de la acusación por las lesiones de un pasajero que viajaba a bordo del minibús, razón por la cual Dinamarca quedó absuelto por ese hecho en particular.

Próximos pasos del proceso

A partir de la notificación de la sentencia escrita, las partes disponen de un plazo de cinco días hábiles para ofrecer las pruebas que se ventilarán en la próxima etapa procesal: el juicio de cesura, donde se definirá el monto de la pena que deberá cumplir el condenado.