Portal 8/8 de agosto 2026: qué significa y el poderoso ritual para atraer abundancia y dinero hoy

Este sábado 8 de agosto de 2026 llega una de las fechas más populares entre quienes siguen la astrología, la numerología y las prácticas espirituales: el Portal 8/8, también conocido como Portal del León.

Cada año, el 8 de agosto adquiere un significado especial debido a la repetición del número 8, asociado dentro de la numerología con la abundancia, el poder personal, los logros materiales y la capacidad de transformar proyectos en resultados concretos.

Por eso, quienes adhieren a estas creencias consideran al 8/8 como una jornada indicada para manifestar deseos, establecer nuevas intenciones y dejar atrás situaciones que ya cumplieron su ciclo.

Portal 8/8: qué significa y por qué se celebra el 8 de agosto

El llamado Portal del León está relacionado, dentro de las corrientes espirituales contemporáneas, con el período en el que el Sol transita por Leo y con la estrella Sirio, una de las más brillantes del cielo.

A esto se suma la importancia que la numerología le atribuye al número 8, relacionado simbólicamente con el éxito, la prosperidad, el equilibrio entre lo material y lo espiritual y el poder de concretar objetivos.

Cuando el calendario marca 8/8, esa energía se considera simbólicamente amplificada.

Cabe aclarar que el Portal 8/8 no constituye un fenómeno astronómico reconocido científicamente, sino que forma parte de interpretaciones vinculadas con la astrología, la numerología y distintas corrientes espirituales.

Qué energía trae el Portal 8/8 de 2026

La propuesta simbólica de este sábado está especialmente relacionada con dejar atrás aquello que genera estancamiento para abrir espacio a una nueva etapa.

El Portal 8/8 invita a preguntarse qué se quiere construir durante los próximos meses y cuáles son las situaciones, hábitos o vínculos que pueden estar impidiendo avanzar.

Es una fecha asociada principalmente con:

Abundancia y prosperidad.

Dinero y crecimiento profesional.

Nuevas oportunidades.

Confianza y poder personal.

Cierre de ciclos.

Manifestación de proyectos y deseos.

Cambios que requieren decisión y valentía.

Más que esperar que algo suceda mágicamente, la propuesta consiste en definir con claridad una intención y acompañarla con acciones concretas.

A qué hora hacer el ritual del Portal 8/8

No existe una hora científicamente establecida ni universal para realizar rituales durante el Portal 8/8.

Sin embargo, debido al simbolismo del número, las 8:08 y las 20:08 suelen ser dos de los horarios elegidos por quienes practican este tipo de manifestaciones.

También puede hacerse en cualquier momento del día en el que sea posible encontrar unos minutos de tranquilidad y concentración.

Lo importante, según estas prácticas, es establecer claramente qué se quiere atraer y qué se está dispuesto a dejar atrás para conseguirlo.

Ritual del Portal 8/8 para atraer abundancia

Para realizar un ritual sencillo solamente se necesita una hoja de papel, una lapicera y una vela blanca o dorada. La vela es opcional y siempre debe colocarse en un lugar seguro, lejos de materiales inflamables.

Primero, buscar un espacio tranquilo y escribir ocho cosas que se agradecen de la vida actual.

Luego, anotar ocho deseos o intenciones que se quieran manifestar durante los próximos meses. Pueden estar relacionados con el dinero, el trabajo, el amor, los proyectos personales o el bienestar.

La recomendación es redactarlos en presente y de manera concreta. En lugar de escribir “quiero encontrar un nuevo trabajo”, por ejemplo, se puede formular una intención como: “Estoy abierta/o a recibir una oportunidad laboral que me permita crecer y sentirme valorada/o”.

Después, leer cada intención lentamente y visualizar durante algunos minutos cómo sería alcanzar esos objetivos.