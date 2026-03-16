Javier Milei sumará a Manuel Adorni a sus actividades en señal de apoyo luego de la polémica por su viaje

El presidente Javier Milei retomará su agenda en el país este lunes tras regresar de España y se trasladará a Córdoba para participar en un evento en la Bolsa de Comercio provincial, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras sigue la polémica por el vuelo a Nueva York con su esposa en la comitiva oficial. Se trata de un respaldo a uno de sus funcionarios más cercanos.

El mandatario regresó al país ayer por la mañana luego de su visita a la capital española donde participó del Madrid Economic Forum 2026 y mantener reuniones con dirigentes políticos y referentes de la derecha internacional.

Agenda en Córdoba de Javier Milei y Manuel Adorni

Milei tiene programado comenzar la semana asistiendo a la Bolsa de Comercio de Córdoba para exponer en una actividad que contará también con la palabra de Manuel Tagle, presidente de la institución, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

El jefe de Estado estará acompañado por Adorni, en lo que será su reaparición pública en un acto tras la polémica por la inclusión de su esposa en el viaje oficial a Estados Unidos y el vuelo a Punta del Este, que lo puso en el foco de las críticas en las últimas horas.

Según informó Infobae, el propio presidente le pidió al jefe de Gabinete que lo acompañe en su exposición ante la Bolsa de Comercio de Córdoba. Además, fuentes cercanas al Gobierno confirmaron que ambos volverán a aparecer públicamente en un evento junto a los Granaderos. Ya antes Milei le había expresado un «ánimo» a Adorni por medio de una publicación en X.

La última visita del presidente a la provincia mediterránea fue en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, cunado junto a Karina Milei, encabezaron la recorrida con la que La Libertad Avanza busca agradecer el apoyo electoral recibido en las elecciones legislativas del 2025 y consolidar la estructura política en el interior del país.

Sospechas en el gobierno por filtración del video de Manuel Adorni

Adorni aseguró este domingo que el viaje de su mujer en la comitiva presidencial no fue un «delito», pero sí «un error».

Además, el funcionario de Javier Milei deslizó en una entrevista con LN+ que el vídeo que trascendió sobre el viaje con su esposa a Punta del Este pudo haber salido desde «adentró» del propio gobierno.

“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, señaló el jefe de Gabinete en declaraciones televisivas.

Noticias Argentinas e Infobae