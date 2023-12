Denuncian irregularidades en la investigación de la muerte de un joven detenido por la Policía en Centenario

Gabriela Cotich crió a su hermano Oscar como si fuera su hijo desde que tenía cinco años. Así se refiere a él cada vez que lo menciona: «mi hijo». Y cuenta: «mi hijo se murió llamándome». Fue en una oscura noche de invierno, en el sector llamado la segunda meseta de Centenario, y en el contexto de un operativo policial repleto de interrogantes aún sin despejar.

«Tiene golpes en la cabeza, más de 45 golpes en todo el cuerpo», cuenta Gabriela. En efecto, en el protocolo de autopsia realizada al cadáver de Oscar Cotich (28 años) la mera enumeración de las lesiones ocupa dos páginas. Entre ellas, una fractura de la muñeca derecha.

La autopsia fue realizada según el protocolo de Minesota, que se aplica en los casos de muerte bajo custodia del Estado. La parte que no se cumplió fue la que ordena crear una comisión investigadora independiente. La muerte de Cotich la investiga la Policía de Neuquén, cuatro de cuyos integrantes están imputados porque intervinieron la noche del hecho.

«Queda demostrado desde la foja uno que la investigación fue llevada a cabo por la policía de Neuquén, es contrario a los protocolos imperantes en muertes en custodia», expresa con asombro Lorena Miani, la abogada querellante que asiste a Gabriela Cotich.

Quejas contra el fiscal del caso

Miani vive en Villa La Angostura, y se instaló tres días en Neuquén para ver el legajo y entrevistarse con el fiscal del caso, Andrés Azar. Pero «intenté por todos los medios tener un encuentro presencial con él, sin éxito», relata a diario RÍO NEGRO.

Gabriela Cotich quiere que aparten al fiscal del caso. «Para mí está de parte de la policía. No hizo nada, nunca fue al lugar del hecho. Tuve que ir yo, con los testigos», dice a este diario. Aportó un video que filmó, en el que reconstruye lo que sufrió su hermano.

Hubo personas que modificaron su testimonio, porque la primera vez declararon intimidados. «La policía los levantó de sus casas, los paseó por la meseta» antes de llevarlos a la comisaría. «A mí me dijeron: ‘no sabían si me iban a matar'».

Entre los testigos hay menores de edad. Una debía declarar por cámara Gesell el jueves, la querellante Miani viajó especialmente para asistir. «No sé si se hizo la Gesell o no, porque el fiscal Azar no me atendió», expresa la abogada.

También se secuestraron videos de cámaras de vigilancia, pero no registraron completa toda la escena.

El llamado a la comisaría

La víctima tenía 28 años y trabajaba en una empresa de servicios petroleros. (Gentileza)

El 22 de julio pasado, Oscar Cotich había ido a Centenario a buscar unos muebles, pagar un alquiler y reunirse con una amiga. De oficio amolador, trabajaba en una empresa de servicios petroleros. Había dejado de consumir drogas pero esa noche tuvo una recaída.

Pasadas las 22 los vecinos de la calle Maquiao al final, en proximidades del cruce con la calle Comandante Hugo Chávez, lo vieron caminando en el medio de la noche, descalzo, agitando los brazos. Un sargento primero de la Policía que vive en el lugar llamó a la comisaría 52. Habría dicho que lo vio disparar con un arma de fuego.

«No eran destellos de fuego, era el celular», aclara Gabriela. Un policía que declaró en el legajo confirma que Cotich no estaba armado.

Dos móviles, cuatro policías

Al lugar fueron dos móviles: un Toyota Ethios y una Toyota Hilux, con cuatro policías: el oficial subinspector Lucas Fuentes; el sargento ayudante Pablo Navarro, el cabo primero Martín Jara y la agente Yanina Barrionuevo. Todos están imputados pero siguen en funciones. Designaron abogado defensor a Alejandro Casas.

Testigos del hecho le contaron a Gabriela que «mi hijo se acerca para hablar con el Ethios, le toman la mano, se la enganchan con el levantavidrios y aceleran. Lo hacen correr, lo arrastran. Están las marcas en la calle».

Gabriela quiere que le expliquen por qué no llamaron a una ambulancia. «No estaba haciendo nada, no estaba robando, no estaba atacando a nadie. ¿Por qué le tenían que pegar?».

Al hospital de Centenario

Después de la paliza «para reducirlo», los policías lo esposaron y lo arrojaron a la caja de la camioneta. Lo describen «en un estado de exaltación». Pero luego de unos minutos, «deja de oponer resistencia».

Los policías debieron percatarse de que algo grave sucedía con Oscar porque no lo llevaron a la comisaría, sino al hospital Natalio Burd de Centenario. «El fiscal Azar nunca les tomó declaración a los médicos», protesta Gabriela.

Una cámara registra el ingreso en silla de ruedas, inmóvil. Apenas lo estabilizaron, lo derivaron al Castro Rendón, donde murió a las 7:30 del domingo 23 de julio. «Nadie me avisó, me enteré de casualidad a las dos y media de la tarde», dijo su hermana.

La causa de la muerte

La autopsia señala que «la causa final de muerte es una lesión encefálica extensa hipóxica isquémica, secundario a paro cardiorrespiratorio». Lo que no se determinó es qué provocó el paro.

Una lesión encefálica extensa hipóxica-isquémica ocurre cuando el cerebro experimenta una falta de oxígeno y flujo sanguíneo prolongados. Esto puede suceder después de un paro cardíaco, dice la literatura médica.

Cotich tenía «un corazón sano». En su sangre encontraron restos de cocaína y marihuana, pero no se informa cuál es la relación de este consumo con la muerte.

«Mi hijo no se murió por haber consumido ni por una falla en el corazón. Lo mataron», asegura Gabriela.

Como el caso Robinson Gatica

Con la abogada Lorena Miani ingresaron al legajo dos peritos con vasta experiencia en casos de violencia institucional, el psiquiatra y psicoanalista Oscar Pellegrini y Emma Virginia Creimer, especialista consultora en medicina legal.

Es el mismo equipo que interviene en el caso de la muerte de Robinson Gatica, ocurrida justo un año antes, el 20 de julio del 2022 en Villa La Angostura, también en un contexto de operativo policial y consumo de sustancias. Por ese caso hay cinco policías imputados.