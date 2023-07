Manifestación por Oscar Costich en la comisaría de Centenario: «Acá está la gente que lo asesinó»

La Fiscalía de Homicidios aún interviene en el caso por la muerte de Oscar Costich, un hombre que fue detenido en la vía pública en Centenario, se descompensó y lo trasladaron a Neuquén, donde falleció. Su familia denuncia brutalidad y ayer se manifestó en la Comisaría 52 de la localidad.

Aproximadamente a las 19 familiares y conocidos de Oscar Costich se trasladaron a la Comisaría 52 de Centenario, donde pidieron justicia. Centenario Digital mostró la protesta, donde el sobrino de Costich expresó las sensaciones de la familia.

La información oficial de la fiscalía indica que el pasado sábado alrededor de las 22, Costich fue demorado por personal policial en la calle, en Centenario. Fue luego de que vecinos y vecinas alertaran a la Policía que la víctima se encontraba en estado de excitación y agresividad. El operativo habría quedado registrado por cámaras de vigilancia.

Hasta el lugar arribaron dos móviles, y cuatro efectivos; una de ellas, mujer. Lo demoraron y mientras era trasladado en un móvil policial, se descompensó. Fue llevado hacia el hospital de Centenario y desde allí al Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, donde murió el domingo alrededor de las 7.30 de la mañana.

Sus familiares denuncian que Costich fue agredido por la policía y que llegó muerto al hospital de Centenario. «Oscar no era ningún pibe que estaba perdido en la falopa como dicen, trabajaba, tenía compañeros de laburo, que llamaron y nos dieron fuerzas», manifestó su sobrino.

El sobrino de Costich manifestó: «pudo haber tenido una psicosis tóxica, seguramente estaba perdido y la policía en vez de llamar a la ambulancia lo agarró, lo arrastró y lo patearon en el piso«.

El hombre aseguró que su tío llegó muerto al hospital de Centenario. «El problema no es el consumo, sino que persiguen a los que consumen«, expresó. Así, comentó que no hay lugares para albergar a las personas con consumos problemáticos, «es más fácil cagarlos a palos y tirarlos en cualquier lado, no buscar soluciones», aseguró.

«Acá está la gente que lo asesinó», afirmó el sobrino de Costich. «Estas personas no pueden estar trabajando, tienen que tener herramientas para tratar con gente que consume», señaló.

Por último, manifestó que esperan respuestas concretas y justicia. «Hace 40 años estamos en democracia y lo hicieron desaparecer porque hasta hoy nadie lo vio», finalizó.