Detienen en Añelo a un hombre investigado por abuso sexual a una niña tras la viralización de un video

Un impactante caso sacude a la localidad de Añelo, a partir de una investigación exprés iniciada tras la difusión en redes sociales de un video en el que un hombre mayor de edad realiza conductas de connotación sexual contra una niña.

La fiscal del caso, Eugenia Titanti, ordenó hoy un allanamiento en una vivienda de la localidad cabecera de Vaca Muerta. La medida fue autorizada por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.



La situación comenzó a investigarse ayer de manera urgente, luego de que las imágenes se viralizaran en distintos grupos de compra-venta de Facebook y WhatsApp de Añelo. La difusión del material encendió las alarmas de la comunidad y provocó que una persona allegada a la víctima se presentara ante las autoridades para realizar la denuncia correspondiente.

Allanamiento y secuestro de pruebas en Vaca Muerta Sur

En el marco de la causa, la fiscal Titanti —quien desde el pasado 8 de mayo está a cargo de las investigaciones fiscales en la estratégica región de Vaca Muerta Sur— requirió el inmediato allanamiento del domicilio del sospechoso. El objetivo principal del operativo policial fue el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que puedan contener material de interés para el avance de la investigación y peritajes tecnológicos.

Durante la diligencia judicial en la vivienda, la fiscalía ordenó la detención inmediata del sospechoso, identificado provisionalmente por sus iniciales como A.L.

Próximos pasos de la Justicia

Según informaron fuentes judiciales, en las próximas horas se solicitará la audiencia de formulación de cargos correspondiente contra el detenido. La fiscalía avanzará con la imputación formal de acuerdo a los plazos estrictos que prevé el Código Procesal Penal de la provincia.

Por el momento, se mantiene el resguardo de la identidad de la menor víctima para proteger su integridad y evitar la revictimización en el marco de la investigación por delitos contra la integridad sexual.