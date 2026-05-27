Las pruebas que complican a la ex funcionaria de Morón por tráfico de drogas

Ortigoza, de 27 años, se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón.

La situación judicial de Luna Suyai Ortigoza, ex funcionaria del Municipio de Morón, se agravó en las últimas horas tras la incorporación de nuevas pruebas en la causa que la investiga por presunto tráfico de drogas en Castelar.

Entre los elementos incorporados al expediente figura una fotografía tomada en uno de los presuntos puntos de venta de estupefacientes y el testimonio de un integrante de la banda que la identificó directamente ante la Justicia.

Luna Ortigoza, la ex funcionaria de Morón acusada de narco

Ortigoza, de 27 años, se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón. Actualmente permanece prófuga junto a su pareja, Ángel Daniel Paz, de 34 años, ambos acusados de liderar una organización dedicada a la comercialización de drogas.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada el 25 de febrero, en la que se alertaba sobre distintos puntos de venta en la zona de Castelar, principalmente en inmediaciones de las calles Ferre, Piovano, Pardo y Presidente Ortiz.

A esa presentación se sumaron otras siete denuncias anónimas con características similares, lo que derivó en la apertura de la causa bajo la intervención de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani.

De acuerdo con la investigación, la División Operaciones Metropolitana Oeste de la Policía Federal Argentina realizó tareas de observación, seguimientos y relevamientos en la zona, donde se logró confirmar una presunta operatoria de venta de drogas al menudeo, incluso bajo la modalidad de “delivery”.

Los investigadores también incorporaron fotografías, información obtenida de redes sociales y testimonios de vecinos que solicitaron preservar su identidad por temor a represalias.

Uno de los testimonios considerados clave es el de Norberto Hernán Aliano, el único detenido en la causa hasta el momento. Según consta en el expediente, declaró haber comprado drogas a Ortigoza y afirmó que el pago se realizó mediante una billetera virtual.

Además, en la causa figura una secuencia fotográfica en la que la acusada aparece dialogando con el conductor de un vehículo en uno de los puntos investigados.

Durante los allanamientos realizados en la vivienda de Ortigoza, los efectivos secuestraron 509 gramos de clorhidrato de cocaína, 26 gramos de marihuana, una balanza de precisión, teléfonos celulares, tarjetas SIM, recortes con restos de sustancias, dinero en efectivo, documentación y sellos vinculados a su función municipal.

En el domicilio de Paz, en tanto, fueron hallados 1.098 gramos de cocaína, una balanza digital y un revólver calibre .32 cargado con tres cartuchos.

Ambos continúan prófugos mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar el alcance de la presunta organización dedicada al narcotráfico.