Detuvieron al padre de Enzo Pérez: está acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja

La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual.

El padre del futbolista Enzo Pérez fue detenido en Mendoza acusado de abuso sexual contra la hija de su pareja, una nena de 12 años. El hecho ocurrió en Maipú y la causa quedó en manos de la Fiscalía especializada, que ya dispuso medidas iniciales.

Según publicó Infobae, la denuncia fue realizada por la madre de la menor, quien relató que su hija le contó un episodio ocurrido días antes en la vivienda familiar. A partir de ese testimonio, la Justicia ordenó la aprehensión del hombre.

Denuncia por abuso sexual en Mendoza e intervención de la Fiscalía

El relato de la menor indicó que el hecho ocurrió cuando bajó a buscar un cargador de teléfono. En ese momento, el acusado se habría acercado, la abrazó e intentó besarla en la boca, de acuerdo a la denuncia presentada ante la Policía.

Según la reconstrucción judicial, la niña logró apartarse y salir de la situación. Luego le contó lo sucedido a su madre, quien decidió dejar la vivienda y acudir a una comisaría para formalizar la denuncia.

La fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, María de las Mercedes Moya, ordenó la detención inmediata del acusado en el domicilio donde convivían. El procedimiento se concretó cerca de las 21.45 con intervención policial.

El operativo se realizó en Maipú durante la noche del lunes.

El hombre fue trasladado a una dependencia de la Subcomisaría Coquimbito, donde permanece alojado mientras avanza la investigación. La causa fue caratulada como abuso sexual simple, indicaron fuentes oficiales.

Avanza la investigación judicial y profesionales asisten a la víctima

En paralelo, en el hecho intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario para asistir a la menor y su entorno. El organismo realizará informes que serán incorporados al expediente judicial en curso.

La fiscalía prevé tomar declaración a la madre y a la víctima en los próximos días. También continuará con la recolección de pruebas y testimonios en el marco de la causa.

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