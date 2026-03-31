Departamentos y una «hipoteca fantasma»: la Justicia pidió que declare la escribana de Manuel Adorni

El frente judicial de Manuel Adorni sumó un capítulo de máxima tensión. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, la profesional que certificó la escritura del departamento en la calle Miró al 500.



La justicia busca que la notaria aclare cómo se movieron los 200.000 dólares que financiaron casi el 90% de la propiedad.

La cita es para el próximo 8 de abril, indicó Infobae. Para los investigadores, Nechevenko es la llave para entender una estructura financiera que despierta sospechas: una hipoteca privada otorgada por dos mujeres que, públicamente, manifestaron ni siquiera conocer al funcionario nacional.

El rol de la escribana: del departamento en Caballito a la casa en el country Indio Cuá

La fiscalía no solo sospecha de la compra en Caballito. Existe un patrón que une las propiedades del Jefe de Gabinete:

Misma profesional: Nechevenko también habría intervenido en la adquisición de la casa de dos plantas en el exclusivo country Indio Cuá Golf Club , en Exaltación de la Cruz.

Nechevenko también habría intervenido en la adquisición de la casa de dos plantas en el exclusivo country , en Exaltación de la Cruz. Trazabilidad rota: la Justicia detectó que Adorni no informó la venta de su vivienda anterior en Parque Chacabuco en su última declaración jurada. Sin ese registro, el origen del dinero para las nuevas compras queda en una zona gris.

la Justicia detectó que Adorni en Parque Chacabuco en su última declaración jurada. Sin ese registro, el origen del dinero para las nuevas compras queda en una zona gris. El «pasamanos» del exfutbolista: la propiedad pertenecía a Hugo Morales. Las prestamistas la compraron y, meses después, se la cedieron a Adorni financiándole casi el total del valor.

Vuelos privados y conflictos de intereses

En paralelo al avance sobre los ladrillos, el juzgado de Ariel Lijo unificó la causa de los bienes con la de los vuelos a Punta del Este. Aquí, el nombre clave es el periodista Marcelo Grandío.

La relación bajo auditoría es directa: Adorni gestiona los medios públicos, área que contrataba a la productora Imhouse, propiedad de Grandío. Los dueños de la empresa de taxis aéreos ya confirmaron en el expediente que los vuelos de la familia Adorni fueron pagados por el empresario bajo el concepto de una «invitación».

Con los pedidos de informes a registros de propiedad y entidades bancarias ya en marcha, el fiscal busca reconstruir el mapa patrimonial completo de Adorni y su esposa, Julieta Bettina Angeletti.

La declaración de la escribana será determinante: deberá explicar si vio el flujo de dinero, quiénes entregaron los bolsos con dólares y si se cumplieron las normativas de la UIF (Unidad de Información Financiera) ante una operación de semejante magnitud financiada por particulares que dicen ser desconocidos entre sí.

Con información de Infobae.